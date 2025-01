Fraude, R$ 260 bi e piton albina: a trajetória de Michael Saylor no BTC

Michael Saylor, presidente da MicroStrategy, começou 2025 agitando o mercado de criptoativos ao anunciar a compra de 1.070 BTC no fim do ano passado. Assim, sua reserva subiu para 447.470 BTC, pouco mais de R$ 260 bilhões.

Com esse valor, segundo dados da Binance, ele se tornou o terceiro maior proprietário de Bitcoin do mundo, atrás da própria corretora e de Satoshi Nakamoto, pseudônimo do criador da criptomoeda.

Mas quem é Michael Saylor?

O investidor começou a ganhar fama em 1990, como CEO da MicroStrategy, uma das principais empresas de tecnologia da primeira era da internet. Assim, se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo e ganhou destaque na "Newsweek" e na "People", como "um dos solteiros mais cobiçados do mundo".

Uma década de sucesso depois, ele viu sua empresa ser relacionada a um escândalo envolvendo erros contábeis. Ele perdeu US$ 6 bilhões (R$ 36 bilhões, nos valores atuais) de sua fortuna em horas.

Ele seguiu à frente da empresa e com o tempo a MicroStrategy voltou a ser lucrativa. Em 2022, apareceu como um dos bilionários da "Forbes".

Sonegação

Outra dor de cabeça enfrentada por Saylor são os impostos de sua propriedade em Georgetown. Segundo o "The Washington Post", pessoas próximas afirmam que o investidor se gaba por "não pagar impostos" no distrito.

O Tribunal Superior de Washington moveu um processo contra Saylor em relação a essas irregularidades avaliadas em dezenas de milhões de dólares. O investidor nega qualquer irregularidade e diz morar na Flórida, onde não precisaria pagar imposto.

A mansão de Saylor na Flórida foi comprada por US$ 13,1 milhões em 2012. Ele tirou título de eleitor e carteira de motorista no estado, o que usa de argumento no processo fiscal.

A polêmica mansão

A casa na orla de Georgetown em que Saylor diz não morar é a junção de três coberturas. Somadas, o local possui 650 m2. Conforme o processo, só a parte de marcenaria da reforma teria custo de US$ 5 milhões.

O processo ainda ressalta que o investidor conta com cinco iates, um deles de mais de 46 metros. Durante a reforma das coberturas, ele teria ficado morando em um desses iates.

Neste período, algumas festas de Saylor nos iates teria chamado a atenção. Em uma delas, o investidor aproveitou enrolado em uma píton albina.