Cientistas anunciam descoberta de réptil marinho que desapareceu há milhões de anos no Marrocos

Pesquisadores da Universidade Britânica de Bath anunciaram que haviam identificado uma nova espécie de mosassauro durófago, cujo nome científico é Carinodens acrodon, uma espécie de grande réptil marinho.

Os fósseis foram descobertos em depósitos de fosfato, no antigo fundo do mar, cuja análise continua a revelar muitos segredos. O Marrocos é o segundo maior produtor mundial do mineral e possui vários depósitos da matéria-prima.

Em um estudo publicado em 29 de dezembro, os cientistas britânicos destacam que esta é a segunda descoberta desse tipo em menos de dois anos. O Carinodens acrodon é uma espécie de lagarto marinho que media entre dois e três metros de comprimento. Uma de suas principais características é que ele tinha dentes retangulares.

Os locais de extração representam um verdadeiro tesouro para os paleontólogos, principalmente para aqueles que buscam aprender mais sobre a vida na Terra há 66 milhões de anos e sobre o final do período Cretáceo, que marca o fim da era dos dinossauros.

Na última década, na mina a céu aberto de Sidi Chennane, foram encontrados muitos fósseis de espécies animais dessa época que povoaram os mares. O local fica a 250 quilômetros ao sul de Rabat, a capital marroquina, e está cheio de fósseis de peixes, ossos e escamas de tubarão.

Segunda descoberta em dois anos

A presença de uma nova espécie de mosassauro durófago foi detectada pelo paleontólogo Nicholas Longrich, da Universidade Britânica de Bath.

Além dos répteis marinhos, os paleontólogos também esperam encontrar vestígios de dinossauros nas bacias de fosfato marroquinas.

Embora os cientistas estimem que a África provavelmente teve muito mais espécies de dinossauros do que a América do Norte, houve menos descobertas na região.

Embora os dinossauros fossem animais terrestres, o estudo dos restos do fundo do mar pode revelar alguns segredos: ossos de dinossauros já foram encontrados em sedimentos marinhos no norte da África, por exemplo.