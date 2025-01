Incêndio atinge camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um incêndio destruiu parte do camelódromo da Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (12).

O que aconteceu

Não houve vítimas. As chamas começaram por volta das 10h e, até o início da tarde, os bombeiros ainda combatiam focos isolados do incêndio.

Prefeitura do Rio vai interditar o local. O subsecretário municipal de Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves, informou que o camelódromo ficará fechado por tempo indeterminado por falta de condições de segurança. O prefeito Eduardo Paes (PSD) esteve no camelódromo durante a manhã.

Estação do metrô foi interditada. Pela proximidade com os focos de incêndio, o metrô da Uruguaiana está interditado ainda sem previsão de reabertura.

Corpo de Bombeiros atuou com 60 homens para combater as chamas. As equipes contaram com a ajuda de um drone que faz um mapeamento térmico de apoio à localização de focos de incêndio.

Uma área de 30 por 40 metros foi destruída, segundo o Corpo de Bombeiros. Eram principalmente lojas de roupas e depósitos de bebidas.

"A ideia é não funcionar", diz o subsecretário Rodrigo Gonçalves, sobre o local. Ele citou que o camelódromo já havia sido interditado em pelo menos outras duas ocasiões por falta de segurança. "A gente não sabe como estão atualmente as instalações elétricas e toda a parte de segurança contra incêndio desse complexo", completou.

Comerciantes temem pelo futuro. William de Sousa, que tem uma loja de conserto de games no local, perdeu tudo no incêndio. Ele espera apoio da prefeitura para a reconstrução. "Da última vez em que houve um incêndio, houve apoio, mas as pessoas ficaram oito, nove meses sem trabalhar. Não sei como vou tirar meu sustento daqui para frente."