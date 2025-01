Dezenas de milhares protestam contra governo sérvio em Belgrado

BELGRADO (Reuters) - Milhares de manifestantes contrários ao governo da Sérvia acenderam neste domingo em Belgrado as luzes de seus celulares e ficaram em silêncio por 15 minutos para homenagear as vítimas do desabamento do telhado de uma estação ferroviária, pelo qual culpam as autoridades.

O protesto foi organizado e liderado por estudantes da universidade estadual de Belgrado que exigem que os responsáveis ​​sejam levados à Justiça.

Eles acusam o Partido Progressista Sérvio (SNS), do presidente Aleksandar Vucic, de corrupção e nepotismo. Ele e o partido negam.

Há semanas, estudantes das universidades estatais de Belgrado, Kragujevac e Nis interromperam as aulas para exigir a divulgação de todos os documentos importantes para a renovação da estação, assim como o processo criminal dos responsáveis ​​pelo desastre.

Todos os dias eles bloqueiam o trânsito em frente às faculdades por 15 minutos para homenagear as 15 vítimas.

Uma cobertura de concreto do telhado recentemente reformado da estação de Novi Sad desabou no dia 1º de novembro, matando 14 pessoas e ferindo três. Um dos feridos morreu.

Os líderes da oposição e o público têm saído às ruas, atribuindo o acidente a uma construção de má qualidade, resultado da corrupção do governo e do nepotismo.

A coligação governante nega essas acusações e Vucic disse que os culpados ​​devem ser responsabilizados.

"Há anos que estamos infelizes. Viemos aqui para expressar a nossa revolta (junto às autoridades) e para apoiar os estudantes", disse Tamara Kovacevic, uma das manifestantes.

