Dólar caro? Conheça hospedagens no Brasil com diárias a partir de R$ 200

Não é preciso ser economista para saber: com o dólar ultrapassando o valor de R$ 6, ficou muito mais caro bancar os custos de transporte, hospedagem, alimentação e passeios em uma viagem ao exterior.

Para se ter uma ideia, uma reportagem recente do Wall Street Journal afirmou que, em Nova York, a média das diárias de hotéis no mês de setembro foi de US$ 417.

Pelo equivalente a menos de US$ 100 por dia, porém, é possível encontrar ótimas casas e apartamentos para alugar em diversas das principais cidades turísticas do Brasil. As sugestões abaixo reúnem imóveis em praias badaladas, como Florianópolis e Trancoso, e refúgios serranos, a exemplo de Petrópolis e Campos do Jordão, por diárias de até R$ 460 — preços checados na data da publicação, que podem variar.

Na plataforma de aluguel online Airbnb, todas receberam nota 5, o máximo possível, na avaliação dos hóspedes.

Rio de Janeiro (RJ)

Estúdio colorido em Botafogo Imagem: Reprodução/Airbnb

Em um único ambiente colorido e inventivo, o estúdio combina sala, quarto e cozinha, com espaço até para uma rede, uma máquina lava e seca e uma minibanheira. Localizado em Botafogo, com acesso fácil ao metrô e à praia do Leme.



Reserve por R$ 355



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Tudo perfeito!! Super indico. Apartamento lindo, limpo, tudo impecável." (Kelly, dezembro de 2024)

Foz do Iguaçu (PR)

Com dois quartos, na região central Imagem: Reprodução/Airbnb

São dois quartos com ar-condicionado e espaço para trabalho, além de um amplo terraço e garagem para dois carros médios. Fica na região central da cidade e uma curta caminhada leva a restaurantes, padaria, farmácia e shopping center.



Reserve por R$ 221



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apto é excelente, uma localização ótima, com uma padaria maravilhosa ao lado e tudo que precisamos pra uma estadia de uma semana. Ar-condicionado na sala e quartos, um terraço enorme, cozinha completa e espaçosa. Vaga de garagem excelente e prédio bem seguro. Subimos dois lances de escada pra chegar no apartamento, mas bem tranquilo. Amamos nossa estadia, com certeza recomendo de olhos fechados e voltaremos." (Cinthya, dezembro de 2024)

Trancoso (BA)

Casa vizinha ao Quadrado e a 800 metros da praia Imagem: Reprodução/Airbnb

A 100 metros do Quadrado, o pedaço mais nobre de Trancoso, e a 800 metros da praia de Coqueiros, a microcasa de 30 metros quadrados para dois hóspedes tem suíte, ar-condicionado, cozinha equipada e uma vaga de estacionamento.



Reserve por R$ 460



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ótimo! Se eu pudesse colocar uma nota mais alta que 5 estrelas, eu faria." (Arthur, dezembro de 2024)

Maceió (AL)

Para até três pessoas, em prédio com piscina Imagem: Reprodução/Airbnb

A poucas quadras da praia de Ponta Verde, recebe até três pessoas na cama queen-size do quarto e no sofá-cama da sala. Nas áreas comuns do edifício há terraço com piscina e espreguiçadeiras, sala de jogos e espaço para coworking.



Reserve por R$ 200



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apartamento é impecável, me senti em casa. Localização ótima, perto de tudo. Voltarei a Maceió em breve e com certeza será para o mesmo lugar." (Lucio, dezembro de 2024)

Campos do Jordão (SP)

Chalé instalado em dois contêineres Imagem: Reprodução/Airbnb

Dois contêineres de transporte foram transformados em um chalé duplex para casais, instalado a 1.657 metros de altitude. Com revestimento térmico e acústico, reúne cozinha, banheiro e sala no primeiro piso e quarto com banheira e sacada no segundo.



Reserve por R$ 427



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar impecável, excelente para fugir da rotina e descansar, aconchegante e confortável, com tudo para sua estadia. Recomendo a todos. Pretendo voltar mais vezes para conhecer as outras acomodações." (Rodrigo, dezembro de 2024)

Paraty (RJ)

Para casal, a 15 minutos do centro histórico Imagem: Reprodução/Airbnb

Cercado pela vegetação da Mata Atlântica e com vista para o mar e a ilha do Araújo, o chalé para casal está a cerca de 15 minutos de carro do centro histórico de Paraty. Para aliviar o calor, há uma ducha no jardim e hidro abastecida com água fria de cachoeira.



Reserve por R$ 400



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar muito tranquilo e aconchegante [...]. Quando voltar para Paraty com certeza ficarei lá novamente." (Marcos, setembro de 2024)

Florianópolis (SC)

Entre a Lagoa, as praias e o centro Imagem: Reprodução/Airbnb

Entre a Lagoa da Conceição, as praias do leste e o centro da cidade, no bairro Córrego Grande, o estúdio para casal fica em um prédio que tem piscina de borda infinita, academia e serviços como padaria e loja de alimentos naturais.



Reserve por R$ 420



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Tudo é novo e impecavelmente limpo. Recomendo fortemente e, sem dúvida, retornaremos no futuro!" (Dávila, dezembro de 2024)

Fortaleza (CE)

Com 37 metros quadrados, para quatro hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

Para até quatro pessoas, entre os bairros de Meireles e Aldeota, próximo a restaurantes, lojas e cafés. Com 37 metros quadrados, o apartamento está localizado em um edifício com academia, coworking, minimercado e estacionamento.



Reserve por R$ 340



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Estadia excelente. A região é muito boa." (Antônio Victor, dezembro de 2024)

Tiradentes (MG)

Chalé em domo geodésico para acomodar um casal Imagem: Reprodução/Airbnb

De frente para um jatobá centenário e rodeado pela vegetação local, o domo geodésico a 15 quilômetros do centro histórico de Tiradentes acomoda um casal em um ambiente único com sala, suíte e cozinha. No terraço há mesinha e cadeiras.



Reserve por R$ 430



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Foi o melhor lugar em que já me hospedei. Um lugar único, lindo. A experiência foi maravilhosa, dá vontade de nem sair de lá. Eu voltarei e recomendo pra qualquer um." (Marcos Paulo, dezembro de 2024)

Petrópolis (RJ)

Apartamento próximo das atrações históricas Imagem: Reprodução/Airbnb

A localização é das melhores: no centro histórico da cidade, perto de atrações como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal. No terceiro andar de um prédio sem elevador, tem dois quartos com cama de casal queen-size e armários embutidos.



Reserve por R$ 417



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa hospedagem foi excelente. O apartamento estava impecável, com todas as amenidades necessárias para o dia a dia. Além disso, conta com uma localização privilegiada, bem no centro da cidade. A poucos minutos a pé, pudemos ter acesso a diversos restaurantes e atrações." (Otavio, janeiro de 2025)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.