Avião de pequeno porte cai em Montenegro (RS); duas pessoas são socorridas

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado, 11, em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul. Havia dois homens a bordo, de 49 e 54 anos. Eles foram socorridos, ambos conscientes, e encaminhados para um hospital da região, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A corporação informou ainda que o avião, do tipo planador, caiu logo após decolar do aeroclube de Montenegro, cidade a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre.

O piloto e o outro homem que estava na aeronave foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos dois.