Ministro da Economia do Japão promete coordenar política com BC

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão coordenará estreitamente as políticas com o banco central já que a economia está em um estágio crítico de mudança para o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos, disse o ministro da Economia, Ryosei Akazawa, nesta sexta-feira.

O Japão está há muito tempo preso em um "ciclo deflacionário e vicioso", no qual os preços e os salários estão estagnados, fazendo com que as famílias reduzam os gastos e as empresas se concentrem no corte de custos, disse ele.

"É muito importante dissipar essa mentalidade deflacionária e alcançar o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos", disse Akazawa em uma coletiva de imprensa regular, enfatizando a necessidade de estimular as empresas a aumentar os salários em um ritmo superior à inflação.

"Não há mudança na postura do governo de coordenar estreitamente com o Banco do Japão e orientar agilmente a política de acordo com os desenvolvimentos econômicos e de preços", disse ele.

Os comentários foram feitos antes da reunião de política monetária do Banco do Japão em 23 e 24 de janeiro, quando alguns analistas esperam que o banco central aumente a taxa de juros dos atuais 0,25%.

Akazawa está encarregado de decidir se o governo pode declarar que o Japão não está mais em deflação. Ao fazer isso, o governo analisa não apenas os movimentos subjacentes dos preços, mas também se a economia erradicou completamente o risco de voltar à deflação.

A decisão pode afetar o momento de futuros aumentos de juros pelo Banco do Japão, ressaltando a confiança do governo de que a economia não precisa mais de medidas de estímulo no modo de crise, disseram alguns analistas.

(Reportagem de Leika Kihara; reportagem adicional de Yoshifumi Takemoto)