Sarkozy classifica caso de financiamento líbio de campanha como "uma conspiração"

Por Juliette Jabkhiro

PARIS (Reuters) - Um desafiador Nicolas Sarkozy disse a um tribunal de Paris, nesta quinta-feira, que as alegações de financiamento ilegal da Líbia em sua bem-sucedida candidatura presidencial de 2007 eram uma "conspiração" e que nenhum centavo de dinheiro líbio jamais seria encontrado em sua campanha.

Sarkozy, que foi presidente da França de 2007 a 2012, é acusado pelos promotores de ter feito um pacto com o falecido homem forte da Líbia, Muammar Kaddafi, para receber milhões de euros em financiamento clandestino.

Ele enfrenta acusações que incluem ocultação de desvio de recursos públicos, financiamento ilegal de campanha e conspiração criminosa e corre o risco de pegar até 10 anos de prisão se for considerado culpado.

"Vocês nunca, nunca encontrarão um euro líbio, nem mesmo um centavo líbio em minha campanha", disse Sarkozy aos juízes em sua declaração inicial ao tribunal.

O julgamento ocorre após mais de uma década de investigações.

Os promotores financeiros afirmam que, em 2005, Sarkozy, na época ministro do Interior da França, intermediou um acordo com Kaddafi para obter financiamento de campanha em troca de ajuda para amenizar o isolamento internacional do governo de Trípoli.

Kaddafi foi deposto e depois morto em 2011.

Juízes investigativos iniciaram uma investigação em 2013 depois que o site de investigação francês Mediapart publicou o que disse ser uma nota dos serviços de inteligência líbios datada de dezembro de 2006 que mencionava o suposto acordo de Kaddafi para ajudar a financiar a corrida presidencial de Sarkozy.

"É uma conspiração", disse Sarkozy ao tribunal, descrevendo a nota como "uma falsificação grosseira".

Sarkozy, de 69 anos, disse que queria que os juízes ouvissem sua indignação e sinceridade, afirmando que, após 10 anos, os investigadores não conseguiram rastrear os supostos milhões.

"NÃO HÁ CORRUPÇÃO"

"O dinheiro da corrupção é a grande peça que falta no julgamento, porque não há corrupção", disse Sarkozy.

A ONG francesa de direitos humanos e anticorrupção Sherpa, que é autora da queixa no caso, questionou a estratégia jurídica de Sarkozy de alegar uma teoria da conspiração contra ele.

"Embora possa fazer sentido no curto prazo... ela pode ser prejudicada pelo exame cuidadoso de todas as provas nas próximas semanas", disse Vincent Brengarth, advogado da Sherpa, à Reuters.

Entre as outras 12 pessoas que estão sendo julgadas no caso estão o ex-braço direito de Sarkozy Claude Gueant, o ex-ministro do Interior Brice Hortefeux, e seu então chefe de financiamento de campanha, Eric Woerth.

Hortefeux e Gueant disseram aos juízes nesta quinta-feira que não tinham feito nada de errado.

Nos últimos anos, Sarkozy enfrentou uma série de batalhas legais, incluindo uma condenação por corrupção e tráfico de influência, pela qual foi condenado a usar uma pulseira eletrônica por um ano em vez de ir para a cadeia.

Se for considerado culpado nesse caso, Sarkozy poderá pegar até 10 anos de prisão e 375.000 euros em multas.

O julgamento está programado para durar até 10 de abril.