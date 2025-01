SAIBA MAIS-Medidas de estímulo econômico da China desde setembro

PEQUIM (Reuters) - A China ampliou o escopo de um esquema para troca de bens de consumo e dará mais subsídios para compras digitais este ano, em um esforço para reanimar a demanda doméstica, segundo um documento oficial nesta quarta-feira.

As medidas seguem uma série de anúncios de políticas fiscal e monetária feitos desde setembro para consolidar o crescimento econômico em torno de 5% em 2024 e 2025 e amenizar o impacto de um aumento esperado nas tarifas comerciais dos EUA.

Veja abaixo uma lista das medidas recentes:

Janeiro de 2025 - Milhões de funcionários públicos em toda a China receberam aumentos salariais inesperados. O pagamento imediato equivaleria a uma injeção única na economia de cerca de 12 bilhões a 20 bilhões de dólares.

24 de dezembro - A Reuters informa que as autoridades concordaram em emitir 3 trilhões de iuanes (409,19 bilhões de dólares) em títulos especiais do Tesouro em 2025, o maior valor anual já registrado.

17 de dezembro - A Reuters informa que Pequim terá como meta um déficit orçamentário de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, enquanto mantém uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%.

12 de dezembro - Os principais líderes da China prometem aumentar o déficit orçamentário, emitir mais dívidas e afrouxar a política monetária para manter uma taxa de crescimento econômico estável, de acordo com um resumo da Conferência Central de Trabalho Econômico.

11 de dezembro - A Reuters relata que os principais líderes da China estão avaliando permitir que o iuan se enfraqueça em 2025, enquanto se preparam para tarifas comerciais mais altas dos EUA.

9 de dezembro - A China passa de uma postura "prudente" para uma política monetária "adequadamente frouxa", a primeira mudança desse tipo em cerca de 14 anos, de acordo com o relatório de uma reunião das autoridades do Partido Comunista.

13 de novembro - A China anuncia incentivos fiscais para transações de casas e terrenos, com o objetivo de apoiar o mercado imobiliário, aumentando a demanda e aliviando as dificuldades financeiras das incorporadoras.

8 de novembro - A China divulga um pacote de dívida de 10 trilhões de iuanes (1,36 trilhão de dólares) para aliviar as tensões de financiamento dos governos locais e estabilizar o crescimento.

21 de outubro - A China reduz suas taxas de empréstimo de referência em 25 pontos-base.

17 de outubro - A autoridade habitacional anuncia planos para expandir a lista de projetos inacabados elegíveis para financiamento e aumentar os empréstimos bancários para 4 trilhões de iuanes até o final do ano.

12 de outubro - O Ministério das Finanças se compromete a "aumentar significativamente" a dívida, apoiar os governos locais endividados e oferecer subsídios às pessoas de baixa renda.

29 de setembro - Guangzhou torna-se a primeira cidade de alto nível a suspender todas as restrições à compra de casas. Pequim, Xangai e Shenzhen também flexibilizaram as restrições às compras por compradores não locais.

27 de setembro - O banco central reduz a taxa de compulsório em 50 pontos-base e também reduz a taxa de referência dos acordos de recompra reversa de sete dias em 20 pontos-base.

26 de setembro - Os líderes chineses prometem implementar "gastos fiscais necessários" para estimular o crescimento, de acordo com uma reunião do Politburo sobre a situação econômica.

24 de setembro - O banco central divulga as medidas de estímulo monetário mais agressivas desde a Covid-19, anunciando amplos cortes nas taxas de juros, inclusive nas hipotecas existentes, reduzindo a taxa mínima de entrada para 15% para todos os tipos de compradores e novos financiamentos para compras de ações.

O Banco do Povo da China também introduziu duas novas ferramentas para apoiar os mercados de capitais. A primeira - um programa de swap com um tamanho inicial de 500 bilhões de iuanes - permite que fundos, seguradoras e corretores tenham acesso mais fácil a financiamento para comprar ações. A segunda fornece até 300 bilhões de iuanes em empréstimos baratos do banco central a bancos comerciais para ajudá-los a financiar a compra e recompra de ações de outras entidades.

(Reportagem de Liangping Gao e Kevin Yao)