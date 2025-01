EUA transferem auxílio militar do Egito para o Líbano, indica documento

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, desviará 95 milhões de dólares em auxílio militar alocado ao Egito para o Líbano, que enfrenta ameaças do Hezbollah e de outros atores não estatais em meio a um cessar-fogo com Israel, de acordo com um documento visto pela Reuters nesta segunda-feira.

A notificação do Departamento de Estado ao Congresso sobre a mudança planejada chama as forças armadas libanesas de "um parceiro-chave" na manutenção do acordo Israel-Líbano de 27 de novembro de 2024, para cessar as hostilidades e impedir que o Hezbollah ameace Israel.

A medida foi tomada após alguns colegas democratas de Biden no Congresso expressarem profunda preocupação com o histórico de direitos humanos do Egito, especialmente com as detenções de milhares de prisioneiros políticos.

Em resposta a perguntas sobre a reprogramação do financiamento, um porta-voz do Departamento de Estado disse que o órgão ainda avançará com o financiamento militar estrangeiro para o Egito. Ele afirmou ainda que a avaliação de que o Cairo havia feito progressos em relação a prisioneiros políticos não havia mudado.

A embaixada egípcia em Washington não respondeu a um pedido de comentário.

Em setembro, o Departamento de Estado afirmou que a administração Biden estava ignorando as condições relativas aos direitos humanos na ajuda militar ao Egito, concedendo ao Cairo sua dotação total de 1,3 mil milhões de dólares, incluindo 95 milhões de dólares especificamente ligados aos progressos do Egito na libertação de prisioneiros políticos.

A notificação não detalhou que os 95 milhões de dólares para o Líbano eram especificamente esses fundos, mas um assessor do Congresso disse que não acreditava que o valor fosse uma coincidência.

O Egito tem sido um parceiro vital nos esforços do governo Biden para conseguir mais auxílio para Gaza e tem ajudado a mediar as tentativas, até agora sem sucesso, de garantir um cessar-fogo entre Israel e Hamas.

(Reportagem de Patricia Zengerle, reportagem adicional de Simon Lewis)