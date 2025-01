Cineasta que fez filme sobre protestos contra restrições da Covid na China é condenado à prisão

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - Um diretor chinês que fez um filme sobre as manifestações do "papel branco" de 2022 contra as restrições impostas pela China para combater a Covid-19 foi condenado a três anos e meio de prisão por um tribunal de Xangai nesta semana, disse seu ex-advogado.

Nos protestos, as pessoas seguraram folhas de papel brancas em branco como um símbolo de desafio contra os esforços do governo para censurar as críticas à política de combate à Covid-19.

Os protestos em todo o país foram os maiores desde as manifestações na Praça da Paz Celestial em 1989 e sem precedentes desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder em 2012.

Um juiz condenou Chen Pinlin, 33 anos, à prisão por "provocar brigas e problemas" em um julgamento a portas fechadas na segunda-feira, disse Daniel Fang, que cuidou do caso de Chen antes de deixar a China no ano passado, à Reuters. Ele citou pessoas familiarizadas com o caso.

Chen, que se declarou culpado, planeja apelar contra a sentença, disse Fang citando essas pessoas.

O Tribunal Popular do Distrito de Baoshan, em Xangai, não respondeu a um pedido de comentário.

"Arranjar brigas e provocar problemas" é uma acusação comumente usada pelo governo chinês contra dissidentes e ativistas de direitos humanos. Ela acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

"O documentarista Chen Pinlin estava apenas servindo ao interesse público ao documentar um episódio histórico de protesto contra a censura", disse Aleksandra Bielakowska, gerente de advocacia da Repórteres sem Fronteiras (RSF).

"Pedimos à comunidade internacional que aumente a pressão sobre o regime para garantir a libertação de Chen Pinlin, juntamente com os outros 123 jornalistas e defensores da liberdade de imprensa atualmente detidos no país."

FILME

O filme de 77 minutos de Chen, intitulado "Urumqi Road", foi carregado no YouTube no final de 2023 sob seu pseudônimo "Plato".

Ele consiste em imagens filmadas por Chen em Xangai, bem como em videoclipes publicados por usuários da internet que foram rapidamente apagados da mídia social chinesa.

Ele foi detido pela polícia de Xangai no final de novembro de 2023 e formalmente preso em janeiro do ano passado, de acordo com a Anistia Internacional.

Embora os protestos tenham sido rapidamente reprimidos pela polícia, eles ajudaram a acelerar o fim de três anos de algumas das mais rigorosas restrições à pandemia do mundo.

Durante toda a pandemia, a China afirmou que suas medidas rigorosas contra a Covid eram necessárias para salvar vidas e garantir a saúde da população, antes de encerrá-las abruptamente no final de 2022.

Os protestos se concentraram principalmente nas restrições à Covid, mas alguns manifestantes em Pequim também exigiram liberdade de expressão e democracia.

O filme de Chen continua a ser exibido fora da China por ativistas de direitos e comunidades chinesas.