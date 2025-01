Blinken visita Japão com peso de decisão sobre Nippon Steel nas relações bilaterais

Por David Brunnstrom e Simon Lewis e Trevor Hunnicutt e Tim Kelly

WASHINGTON/TÓQUIO (Reuters) - A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de bloquear a oferta de compra da U.S. Steel pela Nippon Steel por 14,9 bilhões de dólares lançou uma sombra sobre a visita do secretário de Estado, Antony Blinken, ao Japão, nesta terça-feira, para reuniões de despedida com o aliado mais importante de Washington na Ásia.

A rejeição, anunciada na sexta-feira, abalou os esforços dos EUA para impulsionar os laços entre os dois países, exatamente no momento em que uma crise política na Coreia do Sul pode complicar o aprofundamento da relação trilateral entre Washington, Seul e Tóquio, formada para combater o crescente poderio militar da China.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, descreveu a decisão de Biden de bloquear a venda da U.S. Steel para a Nippon Steel como "desconcertante".

Embora os investimentos japoneses nos EUA também possam ser esfriados, analistas dizem que, dadas as preocupações de segurança compartilhadas pelos dois países em relação à China, qualquer dano ao seu relacionamento mais amplo provavelmente será limitado em meio à transição política nos EUA, onde Donald Trump se torna presidente em 20 de janeiro.

REUNIÕES

Acompanhado pelo conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, Blinken se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, em Tóquio, seguido de reuniões com outras autoridades japonesas, incluindo Ishiba.

Sete viagens ao Japão nos últimos quatro anos "são prova não apenas da importância, mas da centralidade que os Estados Unidos atribuem à nossa parceria. O presidente Biden me pediu para ir nesta última viagem para enfatizar isso", disse Blinken a Iwaya.

"Temos, entre nossos dois países, uma parceria que começou com foco em questões bilaterais, que trabalhou em questões regionais e que agora é genuinamente global", acrescentou.

Antes de sua viagem, o Departamento de Estado disse que Blinken deseja aproveitar o impulso da cooperação trilateral entre EUA, Japão e Coreia do Sul.

Em Seul, na segunda-feira, Blinken reafirmou a confiança na forma como a Coreia do Sul está lidando com sua turbulência política, uma vez que os investigadores locais tentaram estender um mandado de prisão para o presidente destituído Yoon Suk Yeol.

Os aliados de Trump também garantiram a Seul e Tóquio que ele apoiará os esforços contínuos para melhorar os laços e avançar a cooperação militar, econômica e diplomática a fim de combater a China e a Coreia do Norte, informou a Reuters antes da vitória de Trump em 5 de novembro.

Depois de se encontrar com Ishiba em sua residência nesta terça-feira, Blinken não respondeu às perguntas feitas pelos repórteres sobre o possível impacto da decisão de Biden sobre a Nippon Steel nos laços bilaterais.

Eles discutiram segurança e laços econômicos, incluindo a "importância" dos investimentos japoneses nos EUA, de acordo com um comunicado de imprensa do governo japonês.