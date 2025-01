Qual é o melhor momento para comprar um carro usado? Recebo esse tipo de pergunta com frequência e sempre respondo que é aquele que a pessoa estiver em condições, sem ter que apertar as contas ou entrar num financiamento.

Ou seja, não existe o melhor momento, mas sim uma boa negociação.

E quando o momento é esse que estamos agora, a primeira semana de 2025, é comum surgir a dúvida de quem deve pagar o IPVA deste o ano: quem está vendendo ou comprando? No vídeo dessa semana explico como essas negociações funcionam na pratica.

Colunistas do UOL

