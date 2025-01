Comboios de agricultores se dirigem a Paris para retomar protesto

PARIS (Reuters) - Comboios de agricultores partiram para uma tentativa de bloqueio nas estradas ao redor de Paris em protesto contra o que consideram ser concorrência desleal do exterior e regulamentação excessiva.

Agricultores de França, o maior produtor agrícola da União Europeia, lideraram protestos em toda a Europa no início de 2024, mas as manifestações diminuíram à medida que o tempo passou.

No entanto, uma decisão tomada no mês passado pela União Europeia e pelos países sul-americanos do bloco Mercosul no sentido de anunciar um acordo de princípio sobre um acordo de livre comércio deu um novo ímpeto aos agricultores franceses que se opõem ao acordo do Mercosul.

Os agricultores franceses também continuam insatisfeitos com a regulamentação que, segundo eles, irá afetar seus lucros. Os dirigentes sindicais agrícolas devem se reunir com o primeiro-ministro francês, François Bayrou, no dia 13 de Janeiro para expressar as suas preocupações.

“Eles não entendem o nível de miséria e sofrimento pelo qual os agricultores estão passando neste momento”, disse Amélie Rebière, vice-presidente do sindicato agrícola Co-ordination Rurale, à BFM TV.

Aqueles que apoiam o acordo da UE com o Mercosul, como a Alemanha, dizem que ele oferece uma forma de reduzir a dependência do comércio com a China e isola os países da UE do impacto das tarifas comerciais ameaçadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

No entanto, muitos agricultores europeus - muitas vezes liderados por franceses - protestaram diversas vezes contra o acordo argumentando que ele levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, especialmente a carne bovina, que não cumprem as normas de segurança da UE.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta, Elizabeth Pineau, Manuel Ausloos, Noemie Olive, Benoit Tessier)