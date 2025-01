Rússia limpa praias após vazamento de petróleo no Mar Negro; país decreta emergência na Crimeia

(Reuters) - A Rússia declarou neste sábado estado de emergência regional na Crimeia — que o país anexou da Ucrânia em 2014 — com trabalhadores limpando toneladas de areia e terras contaminadas em cada lado do Estreito de Kerch após um vazamento de petróleo no Mar Negro no mês passado.

Mikhail Razvozhaev, governador escolhido pela Rússia para a cidade de Sevastopol, afirmou que novos traços de poluição exigiam sua eliminação urgente e declarou estado de emergência na cidade, dando a autoridades mais poder para tomar decisões, como a retirada de cidadãos de suas casas.

O Estreito de Kerch fica entre o Mar Negro e o Mar de Azov e separa a península de Kerch, onde fica a Crimeia, da região russa de Krasnodar.

Trabalhadores já retiraram mais de 86 mil toneladas métricas de areia e solo contaminados, disse neste sábado o Ministério das Emergências. O petróleo vazou de dois antigos petroleiros que foram atingidos por uma tempestade no dia 15 de dezembro. Um afundou, enquanto o outro encalhou.

Mais de 10 mil pessoas estão trabalhando para retirar o produto viscoso e fétido das praias arenosas em Anapa, um resort de veraneio, e arredores. Grupos ambientalistas relataram mortes de golfinhos e aves marinhas.

O ministério disse pelo aplicativo de mensagens Telegram que o solo contaminado foi coletado na região russa de Kuban e na Crimeia, cuja anexação pela Rússia não foi reconhecida pela maioria dos outros países.

A pasta publicou vídeos de dezenas de trabalhadores em trajes de proteção colocando sacos de sujeira em escavadeiras e outros retirando-a da areia com pás.

