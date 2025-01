Equipes de Biden e Trump discutem segurança da posse após ataque em Nova Orleans

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta sexta-feira que está trabalhando em colaboração com a equipe de transição do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para impedir possíveis ataques no evento da posse, que ocorrerá no dia 20 de janeiro.

John Kirby, porta-voz de Segurança Nacional do atual presidente, Joe Biden, disse que a Casa Branca está mantendo o novo conselheiro de Trump nessa área, Mike Waltz, informado sobre as investigações do ataque de Ano Novo, em Nova Orleans, quando um veterano do Exército dos EUA dirigiu uma caminhonete contra um grupo de pessoas, matando pelo menos 14 delas. Além disso, houve a explosão de um veículo em Las Vegas, também envolvendo um soldado do Exército dos EUA.

Em boletim publicado nesta sexta-feira, as agências de segurança e de inteligência dos EUA se disseram preocupadas com possíveis ataques com a utilização de veículos, nos moldes do que ocorreu em Nova Orleans.

Kirby afirmou que autoridades policiais e de inteligência estão observando a situação "muito, muito de perto", e que a segurança da posse é uma prioridade para todos.

"A segurança da posse e das pessoas presentes continua sendo uma forte prioridade para todos nós no Poder Executivo", disse Kirby. "Estamos trabalhando assiduamente todos os dias para garantir a segurança da posse contra qualquer tipo de ataque."

A cerimônia de posse presidencial ocorre em frente ao Capitólio dos EUA, seguida por um desfile do novo presidente até a Casa Branca e uma série de bailes em Washington e vários órgãos de segurança pública estão envolvidos na segurança.

A equipe de Trump demorou para iniciar o processo de transição, mas concordou no início de dezembro em iniciar as verificações necessárias para acesso a informações confidenciais.

(Reportagem de Andrea Shalal)