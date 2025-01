Polícia investiga motivo de ataque com caminhão em Nova Orleans

Por Brian Thevenot

NOVA ORLEANS (Reuters) - Investigadores em Nova Orleans procuravam nesta quinta-feira o que motivou um veterano do Exército dos Estados Unidos a hastear uma bandeira do Estado Islâmico em sua caminhonete e atacar uma multidão de pessoas que festejavam o Ano Novo, matando 15 pessoas e ferindo outras 30 antes de morrer em um tiroteio com a polícia.

A investigação se concentrou em saber se o suspeito, Shamsud-Din Jabbar, 42 anos, cidadão norte-americano do Texas que já serviu no Afeganistão, teve ajuda no planejamento do ataque mortal em uma cidade que sediará o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano dos EUA, no próximo mês.

As autoridades do FBI disseram que também procuravam por ligações entre o ataque mortal e um incidente separado na quarta-feira, no qual um Tesla Cybertruck explodiu em chamas do lado de fora do Trump International Hotel em Las Vegas, poucas semanas antes do retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca em 20 de janeiro.

O ataque em Nova Orleans feriu cerca de 30 outras pessoas, incluindo dois policiais feridos por tiros disparados pelo suspeito, ocorrendo apenas três horas após o início do Ano Novo no histórico Bairro Francês.

As vítimas incluíam a mãe de uma criança de 4 anos que acabara de se mudar para um novo apartamento depois de ser promovida no trabalho, um funcionário do setor financeiro de Nova York e estudante-atleta talentoso que estava visitando sua terra natal para as festas de fim de ano e uma aspirante a enfermeira de 18 anos do Mississippi.

As testemunhas descreveram uma cena horrível.

"Havia pessoas por toda parte", disse Kimberly Strickland, de Mobile, Alabama, em uma entrevista. "Ouvia-se um guincho, a rotação do motor e um impacto enorme e alto e, em seguida, as pessoas gritando e os destroços -- apenas metal -- o som de metal esmagando e corpos."

Enquanto isso, as autoridades prometeram continuar a procurar por qualquer evidência de que Jabbar tivesse cúmplices.

Uma tradição do Dia de Ano Novo -- a partida de futebol americano universitário conhecida como Sugar Bowl -- foi remarcada para a tarde de quinta-feira. O pontapé inicial do jogo entre Notre Dame e Georgia foi adiado por quase 24 horas, enquanto a polícia varria partes da cidade em busca de possíveis artefatos explosivos e convergia para os bairros em busca de pistas.

A cidade também sediará o Super Bowl em 9 de fevereiro.

A polícia encontrou armas e um possível artefato explosivo no veículo, enquanto dois possíveis artefatos explosivos foram encontrados no Bairro Francês e neutralizados de forma segura, informou o FBI.

(Reportagem da Reuters)