Produção de petróleo dos EUA atinge recorde em outubro, apontam dados da EIA

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos EUA aumentou 260.000 barris por dia (bpd) em outubro em relação ao mês anterior, atingindo o recorde de 13,46 milhões de bpd, com a demanda nos níveis mais altos desde a pandemia, mostraram dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA na terça-feira.

A produção de petróleo dos EUA cresceu rapidamente este ano, à medida que as operações de perfuração se tornaram mais eficientes no país, mesmo com os temores de excesso de oferta pesando sobre os preços da commodity em meio a um crescimento da demanda mais fraco do que o esperado, especialmente na China, a principal nação importadora de petróleo.

Em relação ao ano anterior, a produção de petróleo dos EUA aumentou 2,3% em outubro, enquanto os preços futuros do petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) ficaram em média 16% mais baixos durante o mês, de acordo com cálculos da Reuters.

Ainda assim, o crescimento da produção de petróleo dos EUA está ficando mais moderado, disseram os analistas. O crescimento anual da produção de petróleo nos EUA está em torno de 300.000 a 400.000 barris por dia (bpd) em 2024, em comparação com quase um milhão de bpd em 2023, afirmou Alex Hodes, analista de energia da corretora StoneX.

"Houve algumas restrições de infraestrutura que mantiveram a produção relativamente contida, mas eu esperaria ver algo semelhante em 2025", disse Hodes.

(Reportagem de Shariq Khan em Nova York)