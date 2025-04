Diretora do Fed diz que efeito de tarifas sobre economia "não está claro"

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse nesta quinta-feira que a economia dos Estados Unidos está forte, destacou que dados recentes mostraram a inflação em queda no mês passado e, embora tenha reconhecido a volatilidade desencadeada pelas preocupações com as políticas comerciais do presidente Donald Trump, recusou-se a dar qualquer opinião sobre como as tarifas afetarão a inflação ou o mercado de trabalho.

"Como estamos observando e esperando para ver como a trajetória dessas políticas continua evoluindo, entenderemos quais são os efeitos econômicos", disse Bowman em uma audiência sobre sua indicação para ser a vice-chair de supervisão do Fed.

"Não está claro neste momento, já que não sabemos como serão as políticas econômicas."

(Por Ann Saphir)