Prada compra Versace para criar potência da moda italiana

Por Elisa Anzolin

MILÃO (Reuters) - A Prada fechou nesta quinta-feira um acordo de US$1,375 bilhão para comprar a rival Versace da Capri Holdings, incluindo sua dívida, em uma operação que une dois dos maiores nomes da moda italiana.

A Prada está buscando se expandir, tendo desafiado uma desaceleração na demanda de luxo, enquanto a Versace tem operado com prejuízo nos últimos trimestres. A fusão fortalece a posição da Itália em um setor de luxo liderado por conglomerados franceses, sendo o maior deles o LVMH, proprietário da Louis Vuitton.

O acordo ocorre após o anúncio, em 13 de março, de que Donatella Versace estava deixando o cargo de diretora de criação da marca fundada por seu falecido irmão Gianni.

"Nosso objetivo é dar continuidade ao legado da Versace, celebrando e reinterpretando sua estética ousada e atemporal", disse o presidente da Prada, Patrizio Bertelli.

"Ao mesmo tempo, forneceremos a ela uma plataforma sólida, reforçada por anos de investimentos contínuos e enraizada em relacionamentos de longa data", acrescentou Bertelli, marido da estilista da Prada, Miuccia Prada. O casal é um dos principais acionistas da empresa.

Donatella Versace, cuja família vendeu a empresa há sete anos, elogiou a nova parceria.

"Gianni e eu sempre tivemos uma enorme admiração por Miuccia, Patrizio e sua família", disse. "Sinto-me honrada por ter a marca nas mãos de uma empresa familiar italiana tão confiável e estou pronta para apoiar essa nova era da marca da maneira que puder", acrescentou.

PREÇO COM DESCONTO

O preço que a Prada concordou em pagar é um grande desconto em relação aos cerca de US$2,15 bilhões, incluindo dívidas, que a Capri, com sede nos EUA, então conhecida como Michael Kors, pagou pela Versace em 2018, quando foi vendida pela família Versace e pela Blackstone.

Reportagens anteriores da mídia sugeriram uma avaliação de cerca de 1,5 bilhão de euros (US 1,7 bilhão), mas isso foi antes da recente turbulência do mercado em relação às tarifas.

"Essa transação reflete nosso compromisso de aumentar o valor para os acionistas, fortalecer nosso balanço patrimonial e impulsionar o crescimento futuro da Michael Kors e da Jimmy Choo", disse o presidente-executivo da Capri, John Idol.

As ações da Capri operavam em queda de 3% no início do pregão em Nova York e já caíram cerca de 24% no ano até o momento.

O estilo da Versace, com suas estampas ousadas em estilo barroco, trará novos clientes para a Prada, conhecida por seu estilo minimalista.

"A Versace tem um potencial enorme. A jornada será longa e exigirá execução disciplinada e paciência", disse Andrea Guerra, presidente-executivo da Prada.

A Prada disse que havia se comprometido com 1,5 bilhão de euros de novas dívidas para financiar o negócio.

A transação ocorre em um momento em que várias aquisições e IPOs foram cancelados na esteira de uma venda global de ações e temores de recessão desencadeados pelas novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, neste mês.

A Prada tem suas raízes em uma loja de artigos de couro fundada em Milão pelo avô da estilista Miuccia Prada em 1913.

Conhecida por seu logotipo com a cabeça da Medusa, a marca adquirida pela Prada foi fundada por Gianni Versace em Milão em 1978. Donatella tornou-se sua força criativa após o assassinato de Gianni em Miami, em 1997.

Listada em Hong Kong, a Prada expandiu-se rapidamente sob o comando de Miuccia e Bertelli, possuindo outras marcas, incluindo a Miu Miu, de rápido crescimento, e a Church's.

(Reportagem de Elisa Anziolin)