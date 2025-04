Maierovitch: Há exageros em empréstimos de aviões da FAB a ministros do STF

Há exageros (e abundantes!) em empréstimos de aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch durante o UOL News, do Canal UOL.

As aeronaves neste caso são do Poder Executivo Federal. Cabe o exame? Cabe, sim. Pode essa cortesia ser negada? Sim, pode ser negada. Então há 'modus in rebus' [há medida nas coisas]. Mas têm, evidentemente, os exageros que são abundantes. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o governo Lula (PT) passou a emprestar ao STF aeronaves da FAB, desde 2023, para viagens dos ministros da corte. Os nomes dos passageiros desses voos não são divulgados, e parte da lista é mantida sob sigilo pelo período de cinco anos.

No início de abril, o ministro Alexandre de Moraes usou uma aeronave da FAB para viajar de Brasília a São Paulo, um dia antes de ser flagrado acompanhando o jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela final do Campeonato Paulista, em Itaquera. Na ocasião, o ministro alegou questão de segurança.

Vamos separar as coisas: a primeira, é a necessidade. Quando os ministros do STF concluem por uma necessidade, se faz uma requisição em que o outro Poder não pode deixar de aceitar. A outra coisa, bem diferente, é um pedido para empréstimo, para desfrute, e esse pode ser negado.

Mas o que está sendo feito, e não só neste governo, como nos anteriores, vem um pedido pelo Judiciário, e isso é visto como uma requisição. E não é muitas vezes. Ora, tem a ver com a segurança? Aluga uma aeronave...Um ministro pede uma aeronave, por empréstimo, e vem assistir ao jogo do Corinthians, encaixada numa aula, numa visita... veja que o Executivo poderia botar um breque. Requisição é uma coisa. Empréstimo, cortesia, outra. Wálte Maierovitch, colunista do UOL

Antes, apenas o presidente do Supremo tinha um avião oficial à sua disposição. Os demais ministros do tribunal costumavam pegar carona em voos solicitados por outras autoridades, como ministros de Estado, conforme apontou a reportagem.

O que dizem os envolvidos

Em nota à Folha, o governo Lula disse que as aeronaves são usadas pelo STF por causa de ameaças feitas a ministros do tribunal desde os ataques de 8 de janeiro e que o sigilo é necessário por razões de segurança.

Já o STF afirmou que todos os "pedidos de apoio" feitos à FAB seguem "rigorosamente" a legislação. "A principal motivação para solicitações é a garantia da segurança das autoridades com base em análises técnicas."

Sâmia: Glauber Braga pode ficar meses acampado se comparado ao caso Brazão

No UOL News, a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) afirmou que o marido, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ). pode ficar meses acampado nas instalações do Congresso Nacional.

Se a gente considerar o que aconteceu com Chiquinho Brazão [acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco], o prazo pode ser infinito. Ele [Glauber Braga] pode ficar meses, anos. Mas algo me diz que não vão ter a mesma calma com o Glauber. Eles devem acelerar o processo de algum modo. As nossas chances são poucas no Congresso. A gente sabe disso. Sâmia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

Braga anunciou ontem que fará greve de fome e ficará acampado após avançar o relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. Não houve abstenções. Ele disse que não vai se alimentar até o final do processo e vai permanecer nas dependências da Câmara.

O processo foi movido por quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril de 2024.

