Ações europeias registram melhor dia em mais de três anos após pausa nas tarifas de Trump

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias saltaram nesta quinta-feira, com a maioria dos índices registrando seus maiores ganhos diários desde 2022 depois que a pausa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas tarifas recíprocas para a maioria dos parceiros comerciais provocou uma enorme recuperação após uma liquidação brutal.

A suspensão das tarifas sobre dezenas de países ocorreu menos de 24 horas após a sua entrada em vigor. Em resposta, a União Europeia suspendeu nesta quinta-feira suas próprias contramedidas contra importações dos EUA no valor de cerca de 21 bilhões de euros.

O índice pan-europeu STOXX 600 deu um salto de 3,7%, e as principais bolsas regionais saltaram entre 3% e 4,7%.

O índice de referência, bem como os da Alemanha, Espanha e Reino Unido registraram seu melhor dia desde março de 2022. O CAC 40 da França saltou 3,8%, seu melhor dia desde outubro de 2022.

"Hoje vimos os mercados se recuperarem mecanicamente em todo o continente, os participantes reavaliaram e reduziram alguns dos riscos negativos ao crescimento negativo que tínhamos em termos de perspectivas na Europa", disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone.

O alívio veio depois de uma liquidação acentuada de vários ativos, uma vez que a incerteza e os temores do amplo impacto das tarifas dos EUA sobre o crescimento econômico fizeram com que os mercados apresentassem a maior volatilidade dos últimos anos.

O STOXX 600 caiu cerca de 9% desde que as tarifas recíprocas dos EUA foram anunciadas em 2 de abril. O índice acumula queda de mais de 13% em relação ao seu recorde de fechamento em março.

Entretanto, a incerteza ainda permanece, já que Trump aumentou ainda mais as tarifas sobre as importações chinesas. Taxas mais amplas de 10% e tarifas sobre importações de automóveis também permanecem em vigor.

Um indicador da volatilidade do mercado acionário da zona do euro ainda estava em níveis elevados de 37 pontos, indicando que os operadores ainda esperam grandes oscilações nos mercados.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 3,04%, a 7.913,25 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 4,53%, a 20.562,73 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 3,83%, a 7.126,02 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 4,73%, a 34.277,09 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 4,32%, a 12.307,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 2,41%, a 6.404,79 pontos.