Trabalhadores argentinos iniciam greve geral de 24 horas contra medidas de austeridade de Milei

BUENOS AIRES (Reuters) - Os maiores sindicatos de trabalhadores da Argentina deram início a uma greve maciça de 24 horas nesta quinta-feira, paralisando trens, aviões e portos em protesto contra as medidas de austeridade do governo do presidente Javier Milei.

A capital, Buenos Aires, estava tranquila na manhã de quinta-feira, embora os ônibus públicos estivessem funcionando normalmente. Os bancos e as escolas fecharam as portas, e os hospitais públicos e as agências governamentais estavam funcionando com uma equipe mínima.

Na quarta-feira, antes da greve, os trabalhadores participaram de um protesto semanal de aposentados em frente ao Congresso. Os aposentados viram seus fundos de pensão serem cortados e seus protestos terminaram em violência nas últimas semanas, quando grupos simpatizantes, como torcedores de futebol, entraram em confronto com a polícia.

"Depois dessa greve, eles terão que desligar a motosserra", disse Rodolfo Aguiar, secretário geral do sindicato ATE Nacional, referindo-se à analogia de Milei para o corte de gastos públicos.

"Acabou, não há mais espaço para cortes", acrescentou Aguiar.

Os sindicatos estão exigindo que o governo readmita os funcionários demitidos, reabra as negociações salariais e elimine os planos de privatização de algumas empresas públicas, entre outras medidas.

No centro de grãos de Rosário, "tudo está parado", disse o chefe da câmara portuária, Guillermo Wade. A Argentina é o maior exportador mundial de óleo e farelo de soja, o terceiro maior exportador de milho e um dos principais fornecedores de trigo.

O sindicato de aviação APA disse que estava aderindo à greve porque "a única coisa que o governo trouxe foi uma onda de demissões em agências estatais, taxas de pobreza mais altas e dívidas internacionais, que são a maior fraude da história da Argentina".

A APA e outros sindicatos de aviação lutaram para que os salários dos funcionários ficassem alinhados com a inflação -- que, embora tenha caído sob o comando de Milei, ainda teve um aumento mensal de 2,4% em fevereiro -- e se opuseram aos esforços do presidente para privatizar a empresa estatal Aerolineas Argentinas.

(Reportagem de Lucila Sigal; Reportagem adicional de Maximilian Heath)