Rei do Camarote? Operação contra prefeito tiktoker faz meme ressurgir

A operação da Polícia Federal que tem como alvo o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), fez algumas pessoas nas redes sociais resgatarem um outro nome: o de Alexander de Almeida, o Rei do Camarote.

O que aconteceu

A semelhança física entre Alexander e Rodrigo chamou a atenção. Nas redes sociais, são inúmeras as postagens que comparam Alexander e o atual prefeito de Sorocaba devido à semelhança física. "Esse não é o Rei do Camarote?", questionou um homem. "Rapaz, eu até gosto desse prefeito de Sorocaba. Pra quem não lembra, ele foi o Rei do Camarote tempos atrás", brincou outro.

Alexander e Rodrigo Manga, no entanto, não têm qualquer relação. O Rei do Camarote é um empresário que ficou conhecido após um vídeo publicado pela revista Veja São Paulo viralizar. Rodrigo Manga também viralizou nas redes sociais, por sua gestão em Sorocaba.

É aquele rei do camarote que passava no pânico na tv pow o tanto que esse cara mudou e tá fazendo um trabalho dahora em Sorocaba -- Henrique França (@dominic_toleton) April 10, 2025

O rei do camarote caiu?.discursos inflados contra a corrupção, defesa da família e da liberdade?mas no fundo, metia a mão bonito do dinheiro público.

Dificilmente o perfil falha. -- Robson (@Robson0503) April 10, 2025

Quem é Alexander de Almeida?

Protagonizou o meme do Rei do Camarote. Em 2013, um vídeo postado pela revista Veja São Paulo no YouTube revelava um dos maiores memes da última década: o Rei do Camarote. O vídeo é, até hoje, o mais visto da página na rede social e se aproxima de 10 milhões de reproduções.

Rei do Camarote deixou "mandamentos". Ele afirmou, em 2013, que gastava R$ 50 mil na noite paulistana. Alexander listou comportamentos para ser como ele: vestir com as melhores grifes, ter um carro potente, beber champanhe por status e ter um Instagram. "Quem está no camarote tem que ter um Instagram", afirmou ele.

Foi suspeito de lavagem de dinheiro. Em 2024, a Justiça arquivou por falta de provas um inquérito policial que investigava Alexander por suposta lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Em 2022, a polícia chegou a ele após cumprir mandados de busca e apreensão contra Antônio Vinicius Gritzbach, que foi morto no ano passado no Aeroporto de Guarulhos.

Quem é Rodrigo Manga?

Rodrigo Maganhato nasceu em janeiro de 1980 em Sorocaba. Ele ficou conhecido pela alcunha de Rodrigo Manga. É casado com Sirlange Frate desde 2010 e missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Seu partido é o Republicanos.

Já foi vereador e está no segundo mandato como prefeito. Manga foi eleito vereador da cidade de Sorocaba em 2012, e reeleito em 2016. Em 2020, se lançou à Prefeitura, foi eleito, e depois reeleito no pleito de 2024 com 73,75% dos votos, segundo o TSE.

Ganhou fama de "prefeito tiktoker". Formado em marketing, Manga aposta em estratégias da sua formação para impulsionar suas redes sociais. Sempre por dentro das trends, ele já viralizou algumas vezes no TikTok, onde soma mais de três milhões de seguidores.

É um ex-dependente químico. Em 2023, ele lançou o livro "Governe sua vida e transforme o mundo", escrito pelo ghost writer Eduardo Bortolossi, em que conta sobre seu processo com a dependência química. Os fatos aconteceram antes de ele se lançar na carreira política, quando trabalhava com varejo automotivo.