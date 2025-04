Diretora do Fed promete abordagem "pragmática" em regulação bancária

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse a parlamentares nesta quinta-feira que pretende reformular a forma como o banco central dos Estados Unidos monitora os grandes bancos, incentivar a inovação e buscar regras "pragmáticas" para o sistema financeiro.

Em depoimento perante o Comitê Bancário do Senado dos EUA, Bowman disse que o sistema regulatório atual deve ser simplificado.

Se confirmada para supervisionar a regulamentação bancária no Fed, Bowman disse que trabalhará para garantir que os reguladores priorizem regras mais simples para bancos menores e que os supervisores bancários forneçam diretrizes claras para as instituições que monitoram.

"A estrutura regulatória dos EUA cresceu de forma expansiva, tornando-se excessivamente complicada e redundante, com requisitos conflitantes e sobrepostos. Esse crescimento impôs custos desnecessários e significativos aos bancos e seus clientes", disse ela em seu depoimento preparado.

Bowman foi indicada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir o cargo de vice-chair de supervisão do Fed, o principal cargo regulatório da instituição. Ex-banqueira, ela atua no conselho de diretores do Fed desde 2018.

Bowman sempre criticou os esforços do governo do ex-presidente Joe Biden para impor regras mais rígidas ao setor financeiro. Em vez disso, ela pediu um toque mais leve em uma série de ferramentas regulatórias implantadas pelo Fed, que é encarregado de monitorar alguns dos maiores credores do país.

Ela recebeu apoio do senador Tim Scott, o republicano que preside o painel, que disse que ela trará "responsabilidade e transparência" ao banco central dos EUA.

Mas a senadora Elizabeth Warren, a principal democrata do painel, criticou o apelo de Bowman por regras e supervisão menos onerosas, especialmente depois de uma semana tumultuada nos mercados financeiros ligada às tarifas de importação de Trump sobre os parceiros comerciais.

(Por Pete Schroeder)