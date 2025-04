Samia: Glauber Braga pode ficar meses acampado se comparado ao caso Brazão

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) pode ficar meses acampado nas instalações do Congresso Nacional, afirmou hoje a deputada Samia Bomfim (Psol-SP), mulher do parlamentar, no UOL News, do Canal UOL.

Se a gente considerar o que aconteceu com Chiquinho Brazão [acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco], o prazo pode ser infinito. Ele [Glauber Braga] pode ficar meses, anos. Mas algo me diz que não vão ter a mesma calma com o Glauber. Eles devem acelerar o processo de algum modo. As nossas chances são poucas no Congresso. A gente sabe disso. Samia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

Braga anunciou ontem que fará greve de fome e ficará acampado após avançar o relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. Não houve abstenções. Ele disse que não vai se alimentar até o final do processo e vai permanecer nas dependências da Câmara.

O processo foi movido por quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril de 2024.

Ao Canal UOL, Samia disse que Glauber Braga está sendo vítima de "perseguição política" e acusou Arthur Lira de estar por trás da articulação.

O processo que levou o Partido Novo a entrar no Conselho de Ética diz respeito a uma reação ao provocador do MBL. É evidente que não se trata do fato, porque, se fosse, metade da Câmara já estaria fora há muito tempo. Esse fato se trata de uma perseguição política por parte de Arthur Lira. Samia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

A deputada afirmou ainda que fazer greve de fome e ficar acampado foi uma decisão radical para uma das decisões, diz ela, mais injustas da Câmara dos Deputados.

Foi uma decisão pessoal, e estamos dando todo o suporte a ele. E principalmente solidariedade. De fato, é uma medida radical, e eu espero que sirva para dar holofote a uma das maiores injustiças que eu já vi acontecer na Câmara dos Deputados. Samia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

Glauber Braga x Arthur Lira

Glauber virou desafeto de Lira por fazer denúncias sobre o chamado 'orçamento secreto'. O parlamentar chegou a chamar o deputado alagoano de "bandido" e prestou depoimento à Polícia Federal na ação que investiga uma manobra do ex-presidente da Câmara para liberar R$ 4,2 bilhões em emendas.

O ex-presidente é reconhecido por usar a força para fazer valer seus interesses e colocar aliados em postos-chave. Deputados ouvidos pelo UOL relatam que Paulo Magalhães (PSD-BA), o relator da ação que sugeriu a cassação de Glauber, foi beneficiado pela influência de Lira. Ele teria combinado emendas de acordo com psolista.

