Alexandre Silveira diz esperar reunião com Marina Silva sobre Margem Equatorial

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que está aguardando a marcação de uma reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tratar da licença ambiental do Ibama para a Petrobras procurar petróleo no litoral do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas, uma das cinco que formam a Margem Equatorial. Silveira afirmou que segue "extremamente otimista" quanto ao assunto.

"Ela (Marina) está para marcar a reunião. Eu não posso marcar a reunião por um colega. Eu só marco a minha agenda", disse Silveira.

O ministro falou a jornalistas na saída do Fórum de Líderes em Energia, que acontece esta semana no Rio de Janeiro.

Dentro do governo e na Petrobras, a percepção é que há demora da pasta do meio ambiente em endereçar o assunto tecnicamente e liberar a Petrobras.

"Sou extremamente otimista com relação ao licenciamento de pesquisa na Margem Equatorial. Espero que saia o mais cedo possível. Agora, eu só posso falar pelo Ministério de Minas e Energia", continuou Silveira.