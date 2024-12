Irã confirma prisão da jornalista italiana Cecilia Sala

DUBAI (Reuters) - O Irã confirmou a prisão da jornalista italiana Cecilia Sala por "violar as leis da República Islâmica", informou a agência oficial de notícias iraniana IRNA nesta segunda-feira.

Sala, de 29 anos, que trabalha para o jornal Il Foglio e a empresa de podcasts Chora Media, foi detida em Teerã em 19 de dezembro, segundo o ministério das Relações Exteriores italiano.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, recusou-se a dizer no sábado se o caso poderia estar ligado à prisão de um iraniano na Itália neste mês a pedido dos Estados Unidos.

A Chora Media informou que Sala havia partido de Roma para o Irã em 12 de dezembro com um visto de jornalista válido e havia realizado várias entrevistas e produzido três episódios de seu podcast "Stories". Ela deveria voar de volta para Roma em 20 de dezembro.

Nos últimos anos, as forças de segurança do Irã prenderam dezenas de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade, principalmente sob acusações relacionadas à espionagem e segurança.

Grupos de direitos humanos acusaram o Irã de tentar extrair concessões de outros países através dessas prisões. O Irã nega fazer prisioneiros para obter vantagem diplomática.

