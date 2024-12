Wall St cai ao fim de semana mais curta por feriado

Por Medha Singh e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações de tecnologia e de crescimento pressionavam os principais índices de Wall Street para baixo nesta sexta-feira, ao final de uma semana mais curta por feriado impulsionada pelas expectativas em torno de um período tradicionalmente forte para os mercados.

Os rendimentos de algumas notas do Tesouro dos Estados Unidos tinham alta no dia, com os do Treasury de referência de 10 anos rondando a máxima de mais de sete meses atingida na quinta-feira, sendo negociados 4,591%.

As ações de crescimento sensíveis aos juros caíam, com a Nvidia em queda de 2,3% e a Tesla recuando 2,8%, enquanto a Microsoft perdia 1,1%.

Entre os 11 principais setores do S&P, tecnologia da informação e consumo discricionário eram os que mais caíam, cerca de 1,3% cada, depois de impulsionarem a maior parte dos ganhos do mercado em 2024.

"Parece que os mercados acionários e os investidores dos EUA estão mornos no final do ano. Ninguém quer fazer grandes movimentos antes de 2025, quando o nova governo entra em cena", disse Clayton Allison, gerente de portfólio da Prime Capital Financial.

O Dow Jones caía 0,78%, a 42.987,28 pontos. O S&P 500 tinha queda 1,32%, a 5.957,80 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 2,09%, a 19.602,03 pontos.