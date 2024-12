Organizador de make está por R$ 30: 'Cabe muita coisa e fica tudo arrumado'

O Guia de Compras UOL encontrou um organizador que pode ser útil para que a maquiagem, cremes, entre outros itens, fiquem bem organizados.

O produto é feito de acrílico, o que deixa o visual mais bonito para decorar o banheiro ou o quarto. Para completar, está com um desconto de 40%, saindo por R$ 29,99. Confira adiante mais detalhes.

O que o fabricante diz sobre o organizador

Tem duas prateleiras para organizar objetos;

Medidas: 21,5 cm (altura), 28 cm (largura) e 14 cm (comprimento);

Disponível nas cores dourado e cinza.

O que diz quem comprou

Com avaliação média de 4,9 (do total de cinco), já foram mais de 2.800 unidades desse organizador vendidas na Shopee.

Amei demais o produto. Veio bem embalado, com plástico-bolha e na caixa. Chegou inteiro, sem nenhum quebrado ou racha. Só é meio chatinho de montar.

Mayara

Produto parecido com o anúncio. Chegou bem embalado. O organizador é bonito e tem bom custo-benefício.

Suely

Muito bom. Cabe muita coisa e fica tudo arrumado e bonito. Fácil de montar.

Tanuzia

O produto é de boa qualidade e facílimo de montar. Lindo, bem moderno e com ótimo tamanho.

Larissa de Pinho Mesquita

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores dizem que o produto foi entregue com defeito e que a montagem é complicada.

Fiquei mais ou menos satisfeita com a compra. Porque para montar foi horrível. E alguns pininhos não queriam ficar encaixados. Então tive que colocar cola.

Fran Vieira

Ótimo custo-benefício e parecido com o anúncio. É chatinho de montar, mas vale muito a pena.

Marcilene

Veio faltando duas travinhas e, no lugar, botaram duas bolinhas quebradas.

Gessica Monteiro

Não gostei muito. O meu veio com defeito.

Laura Paula

