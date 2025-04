Fundador do Grupo Besouro: Empreendedor precisa sentir medo para dar certo

Fundador do Grupo Besouro, o empresário Vinicius Mendes Lima acredita que a instabilidade que um empreendedor enfrenta, principalmente quando ele começa sem recursos para investir, é um elementos que leva mais energia para um projeto de negócio ganhar força. É o que ele diz na edição desta semana do "Divã de CNPJ", com Facundo Guerra.



Para um negócio dar certo, o empreendedor precisa sentir medo. Para ele entrar totalmente dentro do negócio, ele precisa sentir medo. O medo faz parte do processo de conhecimento. Vinicius Mendes Lima

Para Vinícius, situações de insegurança, como não ter certeza de como pagar suas próprias contas e até deixar um emprego estável, podem ser combustíveis para apostar em um negócio que pode gerar resultados no futuro.

Se ele tiver a conta paga com o salário CLT, a chance do negócio dele dar certo é muito menor do que se ele não tiver. Ele precisa no final do mês ter dinheiro para pagar os boletos, então ele vai vender. Vinicius Mendes Lima

Esse empreendedor da base não vai conseguir investir energia e tempo nos dois trabalhos ao mesmo tempo, segundo a experiência do fundador do Instituto Besouro. Para crescer em um negócio com maiores resultados financeiros, ele precisa escolher: "E esse negócio tem muito mais potencial para ele ganhar 10 mil que um CLT".



No Grupo Besouro, criado em 2009, Mendes trabalha em duas frentes: o Instituto Besouro, que forma empreendedores em favelas para que eles conheçam novas formas de investimento saindo do zero, e muitas vezes apenas com a expectativa de ter uma fonte de renda; e a agência Besouro, um negócio de impacto para atender empresas privadas, aplicando formação empreendedora em regiões próximas a essas empresas.

Empresário criou metodologia para começar a empreender em uma semana



Em uma semana, alguém que deseja criar novas formas de renda aprende o básico para colocar um produto na rua com as aulas de empreendedorismo do Instituto Besouro, diz o empresário Vinicius Mendes Lima.



Convidado do "Divã de CNPJ", ele explica que a metodologia "mão na massa" é para quem tem a necessidade quase imediata de gerar dinheiro para as despesas mais básicas do dia a dia. "Essa metodologia foi pensada para mim, que comecei com o crepe, para o cara do sinal, o cara que vende cachorro quente na Rocinha", conta.



Muitas vezes, o empreendedor prefere apostar em algo que gere dinheiro ao invés de apostar em um hobby ou uma atividade com a qual ele se identifique. Para Mendes, o que uma pessoa gosta de fazer e sabe fazer bem não pode ser desperdiçado em uma primeira tentativa.



O negócio é colocar o cara em marcha. Ele tem que começar, fazer o movimento. Quando ele entende que pode ganhar mil reais com ceviche, mas ele enxerga a oportunidade de ganhar 10 mil reais com cachorro quente, tudo bem ele trocar. Vinicius Mendes Lima



Nas aulas do Instituto Besouro, os alunos usam o que sabem fazer bem para enxergar oportunidades iniciais de negócio. Ao longo do curso, eles fazem pesquisa de mercado na região onde moram, conhecem possíveis clientes, desenvolvem uma marca inicial e contatos da futura empresa nas redes sociais.



Nessas primeiras experiências, Mendes considera que sua missão é mostrar para cada aluno que ele tem a capacidade de ganhar dinheiro sem depender de um trabalho fixo, mesmo que não seja com essa primeira ideia. "A minha missão foi concluída, eu levei ele para a renda. Ele entendeu que é capaz de gerar sua própria riqueza", diz.

