Calendário de pagamento do 13º antecipado do INSS: veja datas

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber o 13º salário da Previdência Social ainda no primeiro semestre de 2025, mantendo o padrão de antecipação adotado nos últimos anos. De acordo com o calendário divulgado, a primeira parte do pagamento será feita entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

O que aconteceu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto que antecipa o repasse do 13º salário para aposentados e pensionistas. Esta é a sexta vez consecutiva que o benefício é pago antes do segundo semestre.

A primeira parcela será disponibilizada entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda será liberada no período de 26 de maio a 6 de junho.

Quem recebe até um salário mínimo terá prioridade no pagamento. Os segurados que ganham acima do valor do piso nacional terão o crédito da 1ª parcela entre os dias 2 e 8 de maio. A ordem dos depósitos considera o número final do cartão de benefício (sem levar em conta o dígito após o traço).

A previsão é que a medida movimente R$ 73,3 bilhões na economia do país. Aproximadamente 34,2 milhões de segurados terão direito ao pagamento do 13º salário.

Primeira parcela do 13º salário antecipado

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 24 de abril

NB final 2: 25 de abril

NB final 3: 28 de abril

NB final 4: 29 de abril

NB final 5: 30 de abril

NB final 6: 2 de maio

NB final 7: 5 de maio

NB final 8: 6 de maio

NB final 9: 7 de maio

NB final 0: 8 de maio

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 2 de maio

Finais 2 e 7: 5 de maio

Finais 3 e 8: 6 de maio

Finais 4 e 9: 7 de maio

Finais 5 e 0: 8 de maio

Segunda parcela do 13º salário antecipado

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 26 de maio

NB final 2: 27 de maio

NB final 3: 28 de maio

NB final 4: 29 de maio

NB final 5: 30 de maio

NB final 6: 2 de junho

NB final 7: 3 de junho

NB final 8: 4 de junho

NB final 9: 5 de junho

NB final 0: 6 de junho

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 2 de junho

Finais 2 e 7: 3 de junho

Finais 3 e 8: 4 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 6 de junho

Quem não tem direito ao pagamento?

Não recebem o 13º salário os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), voltado a pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que comprovem renda familiar baixa. Também ficam de fora os contemplados com a Renda Mensal Vitalícia.

Como verificar as informações

A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. Acesse a plataforma e entre com seu CPF e senha; No menu principal, escolha a opção "Extrato de Contribuição"; Em seguida, clique em "Baixar PDF" para salvar o documento com os dados do INSS.

Outra opção é ligar para o número 135. Será necessário informar o CPF e confirmar dados pessoais para garantir a segurança contra fraudes. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Boato desmentido

Não existe previsão oficial para o pagamento de um "14º salário" no fim de 2025. A informação é falsa e tem sido compartilhada indevidamente nas redes sociais.