Lucro líquido da TSMC salta 60% no primeiro trimestre

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que fabrica chips para Apple e Nvidia, apresentou mais um trimestre de lucros sólidos em meio ao anúncio das novas tarifas americanas, que confirmaram temores sobre as perspectivas para a indústria global de chips.

A TSMC anunciou nesta quinta-feira, 17, que o lucro do primeiro trimestre saltou 60%, para 361,56 bilhões de novos dólares taiwaneses (NT$), equivalentes a US$ 11,16 bilhões. O resultado superou a estimativa de consenso da FactSet, que era de NT$ 351,65 bilhões.

A receita da TSMC aumentou 42%, para NT$ 839,25 bilhões, ligeiramente acima do guidance, que ia de US$ 25,00 bilhões a US$ 25,80 bilhões.

Tarifas

A empresa taiwanesa teve um crescimento de receita estelar no ano passado, aproveitando a demanda por tecnologia de inteligência artificial. Agora, está na mira das ambições comerciais do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Trump tem se manifestado abertamente sobre o domínio de Taiwan na indústria de chips e ameaçou impor tarifas recíprocas e setoriais que colocam os negócios da TSMC em risco.

Na semana passada, o presidente americano concedeu isenções tarifárias para alguns produtos de tecnologia, incluindo chips, mas afirmou que em breve eles poderão enfrentar impostos separados, criando mais incerteza para a empresa e seus principais clientes.

Em um evento, Trump afirmou ter informado à TSMC que ela poderá enfrentar um imposto de até 100% se não transferir mais produção para os EUA. Em março, a TSMC anunciou planos de investir pelo menos US$ 100 bilhões a mais para expandir sua presença nos país, incluindo três novas fábricas de chips. Fonte: Dow Jones Newswires.