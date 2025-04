Quanto foi o aumento do salário mínimo em 2025? Saiba o valor atual

O novo valor do salário mínimo nacional foi creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só aconteceu em fevereiro porque, apesar do reajuste valer desde janeiro, os salários são normalmente pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Por isso, o novo valor aparece no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber por atividades remuneradas. Ele serve como referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários pagos pelo governo federal.

O valor de R$ 1.518 representa um aumento de R$ 106 em relação ao anterior — um reajuste de 7,5%, ou seja, acima da inflação registrada no período. Mesmo assim, o valor poderia ser mais elevado, não fosse a política de contenção de despesas adotada no fim de 2024.

A regra anterior considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que tende a ser mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial de inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa fórmula, o valor previsto seria de R$ 1.525.

Com o novo modelo de cálculo, foi adicionada uma terceira limitação: um teto de crescimento das despesas públicas fixado em 2,5%. Assim, mesmo que o PIB cresça acima desse percentual, como 3,2%, o reajuste será limitado ao máximo permitido pela nova regra.

O salário mínimo afeta diretamente os valores pagos em aposentadorias pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em diversos programas sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes elevados, que possam comprometer o orçamento em um período de restrição fiscal.