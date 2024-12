Açúcar: Jalles Machado encerra safra 2024/25 com recorde na produção

São Paulo, 26 - A Jalles Machado informou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o encerramento da moagem da safra 2024/25 em suas unidades Jalles Machado e Otávio Lage, localizadas em Goianésia (GO), e Santa Vitória, em Santa Vitória (MG). A companhia destacou um recorde histórico na produção de açúcar, mas não atingiu o guidance divulgado em junho.A safra totalizou 7,868 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas, um aumento de 7,1% em relação ao ciclo anterior. Apesar do avanço, o volume ficou 4,4% abaixo da projeção de 8,23 milhões de toneladas devido a fatores climáticos adversos, como chuvas intensas em Goianésia, que impediram a colheita de 60 mil toneladas, e baixa pluviometria em Santa Vitória, que registrou "o menor índice pluviométrico da série histórica".A produtividade média da safra foi de 84,6 toneladas por hectare (TCH), ligeiramente acima das 84,2 TCH da safra anterior. Entre as unidades, a planta Jalles Machado registrou 97,5 TCH, um aumento de 8,2% frente ao ciclo anterior. Já Otávio Lage teve produtividade de 90 TCH, queda de 3,5%, e Santa Vitória alcançou 65,3 TCH, redução de 6,4%.