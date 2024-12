SPTrans projeta tarifa de ônibus entre R$ 5 e R$ 5,20 na capital paulista

A SPTrans, empresa que administra o transporte público municipal, projeta um aumento da tarifa de ônibus para o valor entre R$ 5 e R$ 5,20, na capital paulista, em 2025.

O que aconteceu

Superintendente da SPTrans, Andréa Compri anunciou uma projeção de aumento para a tarifa de ônibus em São Paulo. Segundo ela, a hipótese mínima é de R$ 5, com reajuste de 13,6%, e a hipótese máxima é de R$ 5,20, com reajuste de 18,2%. A fala ocorreu na manhã de hoje (26), durante reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes.

Custo do sistema aumentou, diz a SPTrans. De acordo com os dados, o custo do sistema em 2019 era de R$ 8,7 bilhões. Em 2024, passou a 11,3 bilhões. "Para se ter uma ideia, o diesel deu 57% de reajuste enquanto a inflação geral desse período deu 33% de reajuste", disse Andrea. "Carros com ar condicionado foram incluídos na frota".

Queda no número de passageiros: dados da SPTrans mostram que, em 2016, eram 9,65 milhões de passageiros por dia útil. Em 2024, foram 7,13 milhões de passageiros.

SPTrans afirma que houve redução de passageiros pagantes. Segundo a SPTrans, em 2019, eram 52% de pagantes, 23% de gratuidades e 25% de ônibus sem acréscimo tarifário. Em 2024, os passageiros pagantes equivalem a 50%, as gratuidades chegam a 28% e os ônibus sem acréscimo tarifário chegam a 22%. "Se consolida a gratuidade mais o 'domingão de tarifa zero'", afirmou Andrea.

Segundo dados da SPTrans, a receita tarifária era de R$ 5,5 bilhões em 2019. Em 2024, cai para R$ 4,6 bilhões. Hoje, o custo total do sistema de transporte é de mais de R$ 1 milhão por mês, sendo R$ 11,86 por passageiro equivalente [aquele que traz a receita sem utilizar subsídio].

Média de custo entre passageiros pagantes e não pagantes é de R$ 7,62. "Esse valor equivale ao valor real da tarifa se todos os passageiros pagassem", diz Andrea.

Tarifa congelada desde 2020

Tarifa de ônibus na cidade está congelada em R$ 4,40 desde janeiro de 2020 — último ano que houve reajuste, durante a gestão do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB). Já havia uma expectativa de que Nunes pudesse anunciar o reajuste para 2025, após quatro anos sem aumento.

Nesse intervalo, a inflação acumulada alcançou 32%. Nunes tem afirmado que fatores como custo do diesel, mão de obra e inflação seriam considerados até o fim do mês para a tomada de decisão.

A tarifa acumula perdas diante da inflação. "Não chegaremos sequer a recuperar a inflação, mas o reajuste pode ser inevitável para manter o equilíbrio dos serviços e das demais áreas da gestão", disse o prefeito, recentemente. Ele não estava na reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes.

São Paulo aparece em 9º lugar no ranking de capitais com a tarifa mais alta do país. Segundo estudos da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) e CNT (Confederação Nacional do Transporte), Curitiba, Florianópolis e Porto Velho possuem as tarifas mais elevadas do país, fixadas em R$ 6.

Promessa de campanha

Durante a campanha, Nunes foi questionado se manteria o valor da tarifa, mas se esquivou de responder. "Falar que vou manter [a tarifa de ônibus] sem aumento à frente, não posso garantir, porque tem inflação. E se tiver uma explosão [no preço] de diesel? Vou ficar como mentiroso?", disse. Os opositores de Nunes afirmaram nos últimos anos que a medida era eleitoreira e que o anúncio da tarifa zero aos domingos seria uma tentativa de emplacar uma bandeira da sua gestão.

Em outubro, o prefeito afirmou que subsídios permitem que a tarifa do transporte municipal não custe R$ 11,20. "O subsídio não dá dinheiro para empresa. Os idosos, que têm direito à gratuidade, custam R$ 1,4 bilhão. Se você pegar nossos estudantes, custam R$ 700 milhões. PcD [Pessoas com Deficiência] custa R$ 500 milhões. Essa gratuidade a prefeitura tem que pagar, é um direito e a prefeitura que remunera."

Então candidato à reeleição, Nunes disse que, ao final deste ano faria uma análise para ver se os R$ 4,40 da passagem se manteriam. "Vamos fazer uma avaliação do dissídio, do aumento do diesel e da arrecadação para definir a questão da tarifa. Sou o único prefeito que manteve a tarifa por quatro anos sem correção e sem abrir mão da responsabilidade fiscal", afirmou.