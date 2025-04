Primeira alemã no espaço retorna à Terra - Rabea Rogge pousou na costa da Califórnia após quatro dias em órbita. A viagem, que usou uma cápsula da SpaceX, foi paga por um bilionário de origem chinesa.Rabea Rogge, uma pesquisadora de robótica de 29 anos que nesta semana se tornou a primeira mulher alemã no espaço, retornou à Terra nesta sexta-feira (04/04).

Rogge, que é natural de Berlim passou quatro dias no espaço ao lado de três outros tripulantes na cápsula Dragon, construída pela SpaceX de Elon Musk, em uma viagem que executou 55 órbitas sobre as regiões polares da Terra.

Embora esses pousos geralmente ocorram na costa leste dos EUA, a cápsula mergulhou no mar na costa sul da Califórnia. A SpaceX disse que a mudança ocorreu por motivos de segurança.

"Nosso objetivo não é apenas superar os limites, mas também criar novas oportunidades para as viagens espaciais e a ciência", disse Rogge à agência alemã dpa antes da viagem.

De acordo com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), antes de Rogge, 12 alemães já haviam ido ao espaço. Todos eram homens. O primeiro foi Sigmund Jähn (1937-2019), da antiga Alemanha Oriental, que foi ao espaço em 1978 a bordo de uma cápsula soviética.

Viagem paga por bilionário

A viagem que incluiu Rogge foi financiada pelo bilionário de origem chinesa Chun Wang, que fez fortuna no ramo das criptomoedas. Ele se recusou a dizer quanto pagou pela viagem.

Além de Wang e Rogge, a viagem também incluiu o diretor de cinema norueguês Jannicke Mikkelsen e o guia polar australiano Eric Philips.

Rogge foi convidada depois que Wang a conheceu durante o treinamento para uma expedição no arquipélago de Svalbard, na Noruega.

A missão foi chamada de "Fram2" em homenagem a um famoso navio norueguês do século 19 que desbravou os mares gelados do Ártico e da Antártida. A tripulação partiu a bordo de uma cápsula Dragon, levada por um foguete Falcon 9 da SpaceX.

Ao longo de quatro dias, os tripulantes afirmaram terem realizado 22 experimentos de pesquisa, com foco em como o corpo humano muda na microgravidade e no crescimento de cogumelos em gravidade zero.

