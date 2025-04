Tarifas de Trump podem reduzir crescimento de PIB em 0,5 ponto, diz premiê da França

PARIS (Reuters) - A França pode ter uma redução de 0,5 ponto percentual no crescimento do produto interno bruto como resultado das políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o primeiro-ministro, François Bayrou, neste sábado.

"As políticas de Trump podem nos custar mais de 0,5 ponto do nosso PIB", disse Bayrou, de acordo com trechos publicados em uma entrevista ao jornal Le Parisien. "A imposição dessas tarifas ultrajantes levará a uma crise global (...). O risco de perda de empregos é significativo, assim como o de uma desaceleração econômica", disse ele.

De acordo com os planos de Trump anunciados na quarta-feira, a França está sujeita a uma tarifa geral de 20%, juntamente com outros países da União Europeia.

Depois de conversar com o primeiro-ministro da Reino Unido, Keir Starmer, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse no início deste sábado que os dois países reafirmam determinação de "coordenar estreitamente" as posições nas discussões tarifárias com Trump.

"Uma guerra comercial não é do interesse de ninguém. Devemos nos manter unidos e resolutos para proteger nossos cidadãos e nossas empresas", disse ele na rede social X, de Elon Musk, um aliado de Trump.

(Por John Irish e Gilles Guillaume)