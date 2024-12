Nippon Steel adia prazo para fechar acordo com U.S. Steel

TÓQUIO (Reuters) - A Nippon Steel disse nesta quinta-feira que estendeu a data de encerramento para a aquisição da U.S. Steel por 14,9 bilhões de dólares enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avalia se deve bloquear o acordo, que tem enfrentado intensa oposição desde que foi anunciado.

A data de encerramento foi adiada para o primeiro trimestre de 2025, ante o terceiro ou quarto trimestre de 2024.

A Nippon pagou um alto prêmio para fechar o acordo em dezembro passado em um leilão, mas o acordo enfrentou oposição do poderoso sindicato United Steelworkers (USW), bem como de políticos.

Biden disse que quer que a US Steel seja de propriedade e operação nacional, enquanto o presidente eleito Donald Trump prometeu bloquear o acordo depois que assumir o cargo em janeiro.

Na segunda-feira, o comitê que examina acordos estrangeiros nos EUA por questões de segurança encaminhou a decisão de aprovar ou bloquear o acordo para Biden. Ele tem 15 dias para decidir e, se não tomar nenhuma atitude, a fusão receberá um sinal verde inesperado.

"A Nippon Steel espera que o presidente use esse tempo para conduzir uma avaliação da aquisição justa e baseada em fatos. Continuamos confiantes de que a aquisição protegerá e fará a US Steel crescer", disse a empresa japonesa nesta quinta-feira.

As ações da U.S. Steel nunca atingiram o preço de oferta de 55 por papel, sinalizando preocupações dos investidores sobre o cronograma para a conclusão do negócio.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, pediu a Biden que aprovasse a fusão para evitar prejudicar os esforços recentes para fortalecer os laços entre os países, informou a Reuters em novembro.

A Nippon acrescentou nesta quinta-feira que o processo de revisão da divisão antitruste do Departamento de Justiça dos EUA também estava em andamento, sem especificar quando ele poderia terminar.

Apesar da oposição, os acionistas da U.S. Steel votaram esmagadoramente em abril para aprovar a aquisição.

As duas empresas também trabalharam para amenizar as preocupações sobre a combinação. A Nippon se ofereceu para mudar sua sede nos EUA para Pittsburgh, onde a siderúrgica dos EUA está sediada, e prometeu honrar todos os acordos em vigor entre a U.S. Steel e o USW.

