Quer sombra e água fresca? 10 itens essenciais para você relaxar na praia

Com a chegada do verão, você já está se preparando para ir à praia? Para curtir o dia à beira-mar com mais tranquilidade, é bom contar com alguns itens para se proteger do sol e se manter bem hidratado.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou produtos como cadeira, guarda-sol, cooler, além de itens de lazer para crianças e adultos. Confira!

Para se proteger do sol e ter mais conforto

Tem até oito posições para ajuste de inclinação;

Promete ser leve e durável.

Diâmetro: 1,80 metro.

Segundo o fabricante, é feito em poliéster com revestimento em silver coating, que ajuda a proteger dos raios solares.

Com 2,40 m de diâmetro, é indicado para até quatro pessoas;

Tem haste resistente.

PFS 50 (UVA+UVB balanceado);

Promove hidratação prolongada.

Protege por até seis horas contra mosquitos;

Pode ser usado por crianças a partir de dois anos.

Para manter as bebidas geladas

Capacidade para até 13 latinhas de 350 ml;

Isolamento térmico em poliestireno expandido.

Mantém bebidas geladas por até quatro horas (com gelo, por até 15 horas);

Tem parede dupla com isolamento a vácuo.

Para diversão de crianças e adultos

Feita de PVC;

Disponível na cor azul.

Diâmetro:1,20 metro;

Produzida em vinil resistente.

Kit com duas raquetes e uma bolinha para a prática de frescobol;

Bola em cores sortidas -- não é possível escolher.

