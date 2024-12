Ministro anuncia R$ 100 mi para reconstruir ponte que caiu entre TO e MA

Do UOL, em Brasília

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que o governo federal publicará um decreto emergencial para custear a reconstrução da ponte que desabou entre o Tocantins e o Maranhão. Segundo o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a obra vai custar ao menos R$ 100 milhões.

O que aconteceu

O órgão, vinculado ao Ministério dos Transportes, fez uma vistoria na ponte. Chefe da pasta, o ministro Renan Filho também esteve no local na manhã de hoje. Segundo o DNIT, foi decretada "emergência para agilizar os procedimentos necessários" para uma "pronta resposta".

O DNIT declarou ter "todos os recursos técnicos e financeiros" para a obra. O objetivo do órgão é fazer uma contratação emergencial para reconstrução da ponte e "demais serviços" ainda em 2024.

O prazo estipulado para a entrega da obra é de 12 meses. O custo estimado está entre R$ 100 a R$ 150 milhões para ações de reconstrução

DNIT

Renan Filho explicou que o custo da reconstrução depende de alguns fatores. "Nós ainda vamos avaliar o que está submerso, como será retirado, quais serão os custos adicionais advindos de outros serviços além da obra", disse o ministro.

Sindicância foi aberta para apurar "causas e responsabilidades". A apuração pode responder, por exemplo, se havia algum alerta para o risco de a ponte cair e por que a não interditaram.

A queda da ponte na divisa entre o Tocantins e o Maranhão neste domingo deixou ao menos três mortes, segundo a Defesa Civil de Estreito (MA). Outras 15 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros do Tocantins. O UOL fez contato com o DNIT, mas não houve retorno.

Os dois primeiros mortos encontrados são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. A identidade da terceira vítima ainda não foi revelada.

Três carretas, três motos e dois carros de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas estão sendo feitas apenas com botes porque um dos caminhões que caiu no local carregava ácido sulfúrico.

Vídeos feitos por testemunhas mostraram o momento da queda da ponte. "Essa ponte tem mais de 60 anos e a gente sempre apontando essa estrutura precária. Fomos lá hoje para cobrar os órgãos competentes", disse vereador Elias Junior (Republicanos), de Aguiarnópolis (TO), uma das pessoas que gravou o desabamento.