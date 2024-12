TV 3.0: o que é, o que muda e quais modelos são compatíveis

A TV digital aberta passará por transformações a partir de 2025. Chamado de TV 3.0, o novo padrão ira possibilitar mais interatividade, proporcionando uma experiência integrada de televisão e internet, além de melhorias na imagem e no som —e tudo gratuito.

A nova geração da TV digital permitirá, por exemplo, a exibição de atrações em resolução 4K (e até 8K) pelas emissoras abertas com tecnologia HDR (High Dynamic Range), que deixa as cores mais vivas e brilhantes. Outra novidade é a possibilidade de explorar o áudio imersivo por meio de padrões como o Dolby Atmos, que aumenta o realismo e a sensação de envolvimento, como já acontece em alguns conteúdos disponíveis nos serviços de streaming.

As vantagens da TV 3.0

De acordo com o módulo de promoção do Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre), responsável pelo desenvolvimento e pela implantação da TV 3.0, o novo padrão transformará a experiência de consumir televisão por acrescentar melhorias ao sistema atual, tais como:

Qualidade de imagem e som com suporte para resolução 4K (e até 8K), HDR (High Dynamic Range) e áudio imersivo, que poderá será aproveitado por quem tiver uma caixa soundbar ou home theater compatível, instalado junto à TV;

Recursos de interatividade avançada em tempo real, como escolha de câmeras, informações complementares e até compras diretamente pela TV;

Integração com a internet, aproximando a TV aberta dos serviços de streaming;

Publicidade personalizada para a entrega de anúncios segmentados, beneficiando anunciantes e aumentando relevância do que é visto pelos consumidores.

Vou precisar de conversor?

Como a TV 3.0 ainda está em fase de testes, qualquer aparelho atual precisará de um conversor externo para aproveitar o novo padrão no futuro. É o mesmo que aconteceu com o processo de migração para o sinal digital HD a partir de 2007.



Os fabricantes devem começar a integrar conversores nos televisores mais avançados cerca de um a dois anos após o início da adoção oficial da TV 3.0 no Brasil, dependendo da demanda e das diretrizes do governo. JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo.

Para ele, mais do que os avanços na qualidade de imagem e no som, a interação em tempo real com os programas e a possibilidade de acessar conteúdos extras serão os grandes diferenciais da TV 3.0. E devem despertar a atenção de quem gosta de eventos ao vivo, como esportes e shows.

"Com a transmissão híbrida (via ondas de rádio e internet), o telespectador poderá participar de estatísticas esportivas, escolher ângulos de câmera, acessar serviços de vídeo sob demanda (VoD) diretamente na TV e interagir com os programas ao vivo, respondendo a enquetes, acessando guias personalizadas e até mesmo comprando produtos", complementa o especialista.

Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service, discorda da melhoria dos serviços com a novidade.

Não acho que essa interatividade seja funcional, já que é muito mais fácil e simples comprar qualquer item e acessar informações complementares pelo celular. A principal diferença está mesmo na qualidade de imagem e, dessa vez, certamente, a adequação ao novo padrão será mais rápida do que no passado , afirma.

Quando será a estreia?

Segundo o módulo de promoção do Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre), as operações comerciais da TV 3.0 devem começar no segundo semestre de 2025. As primeiras transmissões devem acontecer de forma voluntária.

A expectativa é de que, antes mesmo de 2026, a nova tecnologia esteja em vigor, dependendo do avanço da implementação do novo padrão no Brasil e da preparação das emissoras. Inicialmente, a adoção será gradual, começando em cidades-piloto, antes de se expandir para o restante do país.

