Coreia do Sul diz ter detectado sinais de que Coreia do Norte prepara mais tropas e drones para Rússia

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram na segunda-feira que detectaram sinais de que a Coreia do Norte está se preparando para enviar mais tropas e armas, incluindo drones suicidas, para a Rússia, a fim de apoiar sua guerra contra a Ucrânia.

Pyongyang já forneceu lançadores múltiplos de foguetes de 240 mm e obuseiros autopropelidos de 170 mm para a Rússia, e foi vista se preparando para produzir mais drones suicidas para serem enviados para lá depois que o líder Kim Jong Un guiou um teste no mês passado, de acordo com o Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS).

"Os drones suicidas são uma das tarefas nas quais Kim Jong Un tem se concentrado", disse uma autoridade do JCS, acrescentando que o Norte havia expressado sua intenção de entregá-los à Rússia.

Esses drones foram amplamente utilizados na guerra da Ucrânia, e Kim ordenou a produção em massa de armas aéreas e uma atualização da teoria e da educação militar, citando a intensificação da concorrência global, informou a mídia estatal.

Seul, Washington e Kiev disseram que há cerca de 12.000 soldados norte-coreanos na Rússia. O JCS afirmou que pelo menos 1.100 deles foram mortos ou feridos, de acordo com informações da semana passada da agência de espionagem da Coreia do Sul, que relatou cerca de 100 mortes e outros 1.000 feridos na região de Kursk.

Os crescentes laços militares de Pyongyang com Moscou podem representar maiores ameaças a Seul à medida que o país moderniza suas forças convencionais, consideradas inferiores às do Sul, e ganha experiência em combate, disse a autoridade.

Ao longo da fronteira coreana fortemente fortificada, a Coreia do Norte enviou até 10.000 soldados para transformar a área em um terreno baldio e instalar barreiras e arame farpado nas últimas semanas, embora o número tenha caído para várias centenas no fim de semana, disse o JCS.