BTG vê impacto de decisão da Arsesp em ação da Sabesp de R$6 a R$23

SÃO PAULO (Reuters) - A agência reguladora do setor de saneamento do Estado de São Paulo, Arsesp, publicou nesta segunda-feira uma decisão em que afirma que o chamado atraso no reconhecimento de investimentos da Sabesp na base de ativos regulatórios da empresa será resolvido, algo que o mercado considerou como positivo, uma vez que a questão era tida como uma das falhas de regulação mais importantes da companhia.

As ações da Sabesp fecharam o dia em alta de cerca de 2%, cotada a 88,40 reais, entre os principais destaques positivos do Ibovespa, que encerrou em queda de 1,1%.

Analistas do BTG afirmaram em relatório a clientes que a decisão da Arsesp sobre a chamada "RAB" pode ter um impacto "muito grande, dependendo de quanto do atraso for tratado". Os analistas citaram que pode haver uma melhoria no valor justo da empresa de 6 a 23 reais por ação.

"Se o atraso implícito cair de 18 para 12 meses (no exemplo, EBIT de 2027 usando a RAB do final de 2025 sem nenhum ajuste adicional), o impacto é de 6 reais por ação... Se o atraso for totalmente resolvido, o VPL da decisão é de 15,7 bilhões de reais (ou 23 reais por ação)", informa o relatório.

(Por Alberto Alerigi Jr.)