MP denuncia 15 pessoas por adulterar laticínios com soda cáustica no RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 15 pessoas por associação criminosa e por adulterar leite com produtos nocivos à saúde, principalmente com soda cáustica e água oxigenada, em Taquara (RS).

O que aconteceu

Os denunciados adulteraram e falsificaram produtos lácteos destinados ao consumo humano, adicionando produtos químicos impróprios e tornando-os nocivos à saúde, segundo o Ministério Público. Eles fabricavam, mantinham em depósito para expor à venda e revendiam o alimento. A denúncia foi oferecida à 2ª Vara Estadual de Processos e Julgamentos dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro nesta quarta-feira (18).

Exames laboratoriais comprovaram que o leite estava fora dos padrões de consumo. O Ministério Público comprovou ração animal na diluição de composto e leite em pó integral.

Agendas contendo fórmulas. Segundo o promotor de Justiça Mauro Rockenbach, o responsável pelas fórmulas é um químico industrial conhecido como o "alquimista" ou o "mago do leite" entre os fraudadores. Ele, que foi um dos cinco presos e é um dos 15 denunciados, foi alvo do Ministério Público também na Operação Leite Compen$ado 5, em Imigrante, em 2014.

Além das fórmulas, foram detectados pelos e pontos de sujeira em embalagens. Leite UHT, em pó, soro e composto lácteo produzidos pela empresa eram distribuídos para todo Brasil e para Venezuela.

Relembre o caso

Na última semana, foram presos o diretor administrativo da empresa, uma funcionária e outro suspeito em São José do Rio Preto. Também foi apreendida com o diretor uma arma de fogo com numeração raspada.

Os agentes apreenderam uma arma de fogo com o diretor administrativo Imagem: Divulgação

Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em empresas e casas nos municípios gaúchos de Taquara, Parobé, Três Coroas, Imbé e na capital paulista. A Operação Leite Compensado contou com a colaboração do Ministério da Agricultura, Receita Estadual, Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), Ministério Público de São Paulo, Polícia Civil e Brigada Militar.

Após sete anos da última fase, o MPRS deflagrou a 13ª etapa após novas denúncias. "Com a denúncia de 2024 se confirmou um novo risco e, para nossa surpresa, lá estava o alquimista - ou mago do leite. Era para ele estar usando tornozeleira eletrônica, era para sair a condenação dele da 'Leite 5'. Mas, enquanto essas questões básicas não ocorrem, o que ele faz? Adultera leite, e pior, aprimora seus mecanismos de ação", disse o promotor Mauro Rockenbach.

A soda cáustica é utilizada para ajustar o PH do leite e diminuir a acidez do produto. Segundo o promotor Luz Bastos da Silva Filho, ela desaparece rapidamente, o que dificulta a identificação em análises. "Já a água oxigenada serve para matar micro-organismos e recuperar produto em deterioração", explica.

Os produtos da indústria alvos desta fase são distribuídos para todo o Brasil e até para a Venezuela. Segundo o órgão, a empresa participa de "várias licitações em muitas partes do país" para fornecimento de laticínios. Entre os clientes estaria uma cidade paulista.

Os nomes dos suspeitos e da empresa não foram divulgados. O espaço segue aberto para manifestação.