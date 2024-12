Lobista do STJ oferece imóvel de R$ 25 mi para desbloquear bens

O lobista e empresário Andreson de Oliveira Gonçalves pediu ao ministro Cristiano Zanin, do STF, o desbloqueio de suas contas bancárias e de suas empresas em troca de um imóvel de R$ 25 milhões dado por ele como garantia. A PGR se manifestou contra a proposta e sugeriu que o bem também fosse bloqueado.

O que aconteceu

Lobista foi preso em novembro e teve R$ 1,4 milhão bloqueados por ordem do STF. Andreson Gonçalves é um dos principais suspeitos em investigação sobre um esquema de venda de decisões do STJ que teria envolvido servidores de gabinetes de três ministros do tribunal: Og Fernandes, Isabel Gallotti e Nancy Andrighi. Ele foi preso em operação da PF realizada no dia 26 de novembro e teve seus bens bloqueados. Até o momento, não há provas de envolvimento de ministros do STJ nos fatos.

Defesa alega que valor bloqueado está prejudicando atividades das empresas de Andreson. Como mostrou o UOL, o lobista e sua esposa são donos de uma empresa de transportes, uma de táxi aéreo, além de outros empreendimentos.Por isso ele ofereceu um imóvel localizado em Cuiabá (MT) avaliado em mais de R$ 25 milhões e pediu ainda que caminhões, aeronaves e outros veículos registrados em nome de suas empresas não fossem bloqueados.

PGR foi contra pedidos do empresário. Em manifestação encaminhada ao STF na última quarta-feira (18), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido e entendeu que o imóvel ainda poderia ser bloqueado para cumprir a ordem de Zanin para bloquear bens dos investigados. O caso está em sigilo e sob análise do ministro Cristiano Zanin.

Na operação deflagrada em novembro, o STF autorizou o bloqueio de até R$ 6,5 milhões dos investigados. Ao todo foram cumpridos 23 mandados de busca contra servidores do STJ e Andreson, que foi o único preso na operação. Para a PGR, como foram bloqueados somente R$ 1,4 milhão nas contras de Andreson e suas empresas, parte do valor do imóvel poderia ser incluído também no bloqueio para se integralizar os R$ 6,5 milhões.

Andreson foi flagrado em conversas antecipando o teor de decisões de ministros do STJ. Diálogos de Whatsapp com advogado Roberto Zampieri foram localizados pelas autoridades após a morte de Zampieri, em dezembro de 2023. Material deu origem às investigações que hoje atingem servidores do tribunal e também levaram a operações da PF contra desembargadores dos tribunais de Justiça do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Todos os casos foram remetidos para o STF.

Expectativa é de que parte das investigações envolvendo desembargadores deixe o STF. UOL apurou com fontes ligadas ao caso que a parte das investigações envolvendo desembargadores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem voltar a tramitar no STJ.

A reportagem tentou contato com a defesa de Andreson, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado assim que a defesa se manifestar