'Se ela fosse minha' é um romance fofo com uma pitada da magia do Natal

Está preparado para uma história fofinha de amor? A Alison Cochrun é especialista nelas. A americana, que também é autora do livro "A Estratégia do Charme" (que eu li e amo!) traz uma pitada da magia do Natal em seu segundo título traduzido para o português, "Se ela Fosse Minha".

Cochrun é uma mulher lésbica que foca seu conteúdo em romances LGBTQIAPN+. Apesar de estarem crescendo em quantidade no mercado, esses livros merecem ainda mais espaço. Por isso, cabe a nós apoiarmos histórias com personagens diversos.

Sobre o que é o livro

Ellie Oliver acredita que a neve é mágica. Quando ela está caindo do céu, tudo pode acontecer. E se estiver acompanhada de uma mulher que nunca tinha visto antes, mas com sardas hipnotizantes, melhor ainda. Bom, pelo menos era o que ela achava.

Em um Natal, ela havia se mudado para Portland e se apaixonado em uma noite. No ano seguinte, ela não tinha mais emprego e estava prestes a ficar sem ter onde morar —em um ano, muita coisa aconteceu.

Um dos clientes da cafeteria onde trabalha a convida para um jantar, contrariada - e pressionada por sua única amiga - ela topa. O cara era charmoso e tal, mas não fazia seu tipo. Afinal, ela gosta de mulheres.

O rapaz, no entanto, queria pedir um favor, que a colocaria novamente ao lado daquela moça pela qual se apaixonou em apenas uma noite.

O que achei do livro

Gosto muito da maneira como Alison escreve. Ela sabe misturar humor, comédia e ironia na dose certa. Quando você se dá conta, está rindo com os personagens como se eles fossem seus melhores amigos - e olha que esse foi o terceiro livro dela que li, tenho lugar de fala.

Para completar a boa escrita da autora americana, adoro histórias de segundas chances e amo Natal. Quando se mistura os dois em um único combo, para mim, nasce a história mais reconfortante possível.

