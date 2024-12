População indígena em áreas urbanas quase triplica no Brasil, diz IBGE

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A população indígena vivendo em áreas urbanas no Brasil quase triplicou em 2022 ante 2010, com mais de 914 mil indígenas morando em cidades do país, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira.

Com um aumento de 181,6% no período, a população indígena em áreas urbanas aumentou em 589.912 pessoas no período, elevando o percentual da população indígena morando em cidades para 53,97% do total. Em 2010, eram 324.834 indígenas morando em área urbana no Brasil.

A população indígena em area rural também avançou entre 2010 e 2022, chegando a 780.090 pessoas, um crescimento 36,36% desde 2010, o equivalente a mais 208.007 pessoas.

“As variações da população indígena de 2010 para 2022 não se devem exclusivamente a componentes demográficas ou a deslocamentos populacionais entre áreas urbanas e rurais, mas também aos aprimoramentos metodológicos do Censo 2022, que permitiram uma melhor captação da população indígena, inclusive em áreas urbanas”, disse Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE.

A população indígena do Brasil era de 1.694.836 pessoas em 2022, ou seja, menos de 1% cento da população nacional de 203.080.756, segundo o Censo. Em 2010, esta população indígena era de 896.917 pessoas, ou 0,47% da população do país. Entre 2010 e 2022, a população indígena no país aumentou 88,96%.

A população urbana brasileira como um todo era de 177.508.417 habitantes (ou 87,41% do total), enquanto 25.572.339 pessoas (ou 12,59% do total) viviam em áreas rurais.

O Censo 2022 também registrou 8.568 localidades indígenas no país, presentes em todos os Estados e no Distrito Federal.

Pelos critérios do IBGE, as localidades indígenas são "lugares com aglomerados permanentes de 15 ou mais moradores indígenas, organizadas de forma contígua, em áreas urbanas ou rurais, dentro ou fora de terras indígenas reconhecidas, podendo compreender aldeias, comunidades, sítios, acampamentos, instituições de acolhimento, entre outras formas de organização socioespacial dos povos indígenas”.

Dentre as localidades identificadas pelo Censo 2022, 6.130 (71,55%) estavam em terras indígenas declaradas, homologadas, regularizadas ou encaminhadas como reservas indígenas. Por outro lado, 2.438 (28,45%) localidades encontravam-se fora dessas áreas.

(Por Rodrigo Viga Gaier)