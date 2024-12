Confiança do consumidor da Alemanha sobe a -21,3 em janeiro

Consumidores alemães estão menos pessimistas para a virada do ano, com a expectativa de um novo governo e de mais alívio nos custos de empréstimos. Pesquisa do instituto Gfk divulgada nesta quinta-feira, 19, projeta que o índice de confiança do consumidor na Alemanha subirá para -21,3 em janeiro, ante o dado revisado de -23,1 em dezembro. Analistas consultados pela FactSet previam -22,9.

O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Os consumidores na previsão de janeiro tinham expectativas mais otimistas para sua renda e expressaram menor propensão a economizar, um sinal positivo para o consumo. Ainda assim, a confiança continua bem abaixo dos níveis registrados após a pandemia global e antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que levou a um aumento da inflação em toda a Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.