BC vende US$5 bi em segundo leilão à vista da sessão

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu um total de 5 bilhões de dólares em um novo leilão à vista realizado na manhã desta quinta-feira, no que foi a sexta operação do tipo na última semana e a segunda da sessão, um dia após o dólar à vista fechar no patamar histórico de 6,2679 reais.

No leilão, o BC aceitou 10 propostas, com um diferencial de corte de -0,035000, entre às 10h35 e 10h40.

Logo na abertura, a autarquia já havia vendido 3 bilhões de dólares à vista em leilão anunciado na véspera.

Desde quinta-feira da semana passada, a soma das vendas do BC estão em mais de 20,75 bilhões de dólares, em uma série de intervenções no câmbio, incluindo vendas à vista e leilões de linha (dólares com compromisso de recompra).

Após o segundo leilão do dia, às 10h53, o dólar à vista recuava 0,5%, a 6,2365 reais na venda.

(Por Fernando Cardoso)